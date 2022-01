¡Terrible sentir! Tras el derrame de petróleo en las playas de Ventanilla, Ancón y Santa Rosa, cientos de pescadores se encuentran preocupados porque ya van cinco días sin poder realizar sus funciones diarias, las cuales son el sustento en sus hogares.

Frente a ello, muy sentidos indicaron que en las zonas donde solían pescar “ya no hay vida” porque el mar está contaminado y diversas especies marinas han fallecido a causa de este desastre ecológico.

“Verdaderamente, imploramos una ayuda de personas que tengan un corazón generoso, porque ya son cinco días y todo esto está contaminado, nada de donde nosotros pescábamos tiene vida, señor, es una lástima (...) Esto es una gran tristeza y produce... hasta he llorado de ver nuestro mar así”, comentó Walter De La Cruz al noticiero de América TV.

En ese sentido, el pescador imploró, no solo la ayuda de los distintos ciudadanos, sino también de otros países que poseen maquinarias con última tecnología para poder subsanar este terrible hecho.

“Invoco ayuda, no solo de las personas que están en el Perú, sino de otros pueblos, ciudades, que tienen una alta tecnología porque no sabemos cuánto tiempo podrá durar esto. El olor en el aire es feo, al frente hay varias rocas y de ahí nosotros sacábamos nuestro sustento, cangrejos, caracoles. En este mar había lenguado, chita, pejerrey, lorna, pero ahora no hay nada”, agregó con la voz entrecortad.

Por otra parte, Walter también expresó su sentir a las autoridades del país, pues con el dinero que sacaban de sus ventas, sostenían a sus familias en esta pandemia que seguimos atravesando, y actualmente se encuentran desempleados.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO