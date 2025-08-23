Aurora Caruajulca

aurora.caruajulca@prensmart.pe

Un camión cisterna volcó en el kilómetro 82 de la Carretera Central, a la altura de Huayatupe, en el distrito de San Mateo (Huarochirí), provocando un derrame de petróleo en el río Rímac.

El accidente ha generado preocupación en la población y mantiene en alerta a las autoridades locales y los equipos de emergencia.

Defensa Civil de Matucana informó que brigadas municipales, bomberos y personal especializado se movilizaron de inmediato para atender la emergencia.

Se recomendó a los vecinos mantener puertas y ventanas abiertas para ventilar sus viviendas y reducir el fuerte olor del combustible concentrado en la zona urbana.

El derrame representa un riesgo para la calidad del agua que abastece a Lima y Callao, ya que el río Rímac es una de las principales fuentes hídricas para ambas ciudades. Las autoridades recordaron que la Carretera Central, donde ocurrió el siniestro, es una vía estrecha y peligrosa que registra constantes accidentes.

SEGURIDAD

Sedapal aseguró, mediante un comunicado, que el abastecimiento de agua potable no se verá interrumpido.

La empresa activó su plan de contingencia, cerró compuertas en la planta de Huachipa y reforzó el proceso de potabilización con carbón activado para garantizar que el agua cumpla los estándares de calidad.

El gerente general de la entidad, Julio César de la Rocha, informó que se enviaron equipos técnicos para monitorear la situación en San Mateo y en Huachipa.

“No habrá interrupción del servicio y la calidad del agua está garantizada”, declaró, llamando a la calma a la población.

Según Osinergmin, la empresa propietaria del camión cisterna no tiene el registro de hidrocarburos vigente para transportar combustible.