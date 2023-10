Desde el penal de máxima seguridad de Challapalca, en las alturas del departamento de Tacna, un peligroso reo vulneró la seguridad y envió mensajes amenazantes contra la vida al alcalde de San Martín de Porres (SMP), Hernán Sifuentes. “No te equivoques Hernán, estás regalado. Sé dónde ubicarte”, reza uno de los mensajes que recibió el burgomaestre.

Resulta alarmante que se trata del centro de reclusión de máxima seguridad, supuestamente el más seguro del país, donde están recluidos los más sanguinarios delincuentes nacionales y extranjeros.

La vulnerabilidad de esa cárcel salió a la luz tras la denuncia del alcalde Sifuentes, quien desde abril pasado recibe amenazas de muerte, pero hace poco descubrió que el reo que estaba tras ello es Edwin Penedo Gómez “Cara de Cuy”, quien en el penal de Challapalca purga condena de 35 años por asesinato, reveló en Panorama.

“Acá nadie te ha apoyado a ti porque tú eres Hernán, te han apoyado porque yo he estado atrás de ellos, siempre buscando lo necesario para ti. Has salido alcalde y no te va a convenir a ti tampoco que te saquen cosas malas, pues. Te pido, por favor, que pienses bien las cosas y endereces tu camino con nosotros”, dice en el video por WhatsApp en que “Cara de Cuy” se grabó con un celular y envió al alcalde.

señal. Al respecto, Javier Llaque, presidente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), juró que existe total incomunicación en el penal y deslizó la hipótesis de que el recluso haya colocado una extensión de señal (Internet) para extorsionar al alcalde o que pudo haber contado con la complicidad de malos agentes penitenciarios.

Otra hipótesis sería que algún familiar ingresó un celular oculto para grabarse y luego enviarlo.