Para darle el último adiós a Alfredo Arturo Ramón Ramos, conductor de la empresa de transportes Nueva América asesinado por sicarios que se hicieron pasar como pasajeros en San Juan de Miraflores, sus compañeros le rindieron un homenaje en el patio de maniobras, ubicado en Carabayllo.

En el lugar se colocaron gigantografías con el rostro del padre de familia, quien iba a cumplir 56 años este mes, pero su vida fue apagada con cinco balazos. Al costado de las imágenes colocaron arreglos florales fúnebres y, en una mesa, mostraron el respaldar que usaba en su asiento.

Aunque su cuerpo no estaba presente, ya que era velado en su vivienda, los transportistas de Nueva América decidieron reunirse en honor a su colega, bajo un toldo, y prendieron velas.

TEMOR. Tras el crimen de Ramón Ramos, que según la Policía habría sido perpetrado por una banda de extorsionadores de Lima Sur, los trabajadores de Nueva América decidieron no brindar el servicio en las calles hasta que puedan sentirse seguros.

“Todos los peruanos nos sentimos con mucho temor porque día a día todas las personas, al menos los transportistas, están sufriendo un daño irreparable. Sus familias quedan desamparadas. Esto tiene que cambiar”, dijo uno de los conductores.

La medida de paralizar sus labores fue aplicada para todas las líneas. Estos transportistas no fueron los únicos en tomar esta radical medida. Los empleados de las empresas de transporte Corazón Valiente y la Línea 73 tampoco salieron porque se sienten amenazados por bandas criminales.

A la 73, delincuentes enviaron un video mostrando una pistola en un auto y al lado de uno de los buses; mientras que a Corazón Valiente, de la empresa de transporte ETRACOVASA, recibió un mensaje extorsivo.

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), consideró que “es lamentable lo que sucede con los transportistas” y la desidia de las autoridades. “El Gobierno se ha olvidado de la población en el tema de la inseguridad”, señaló.

OJO AL DATO. Las bases de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) tienen prevista una reunión para tomar acciones.