¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este sábado 2 de mayo te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Su optimismo será contagioso, y se expandirá hacia quienes le rodean en el trabajo. Es la mejor manera de cerrar la semana laboral.

TAURO

No realice actividades por compromiso. Trate de hacer solo cosas que involucren directamente a su trabajo. Noche romántica con la pareja.

GÉMINIS

Su pareja podría mostrarse algo incómoda por habladurías en el entorno familiar. No se haga problema, explique todo con calma.

CÁNCER

El egoísmo no le conducirá a ningún lado, más que a su propio fracaso. Trate de vivir compartiendo sus alegrías y penas con los seres queridos.

LEO

Buscará hacerse entender por la pareja en temas concretos aunque sin mucho éxito. Evite perder la paciencia por ello. Suerte.

VIRGO

Si cometió un error no trate de pasar por agua tibia. Es importante aprender a aceptar las consecuencias de nuestros actos. Adelante.

LIBRA

Evite las discusiones con su pareja. Si ello implica no tocar temas sensibles pues hágalo. La estabilidad de la relación es primero. Suerte.

ESCORPIO

No importa lo que ocurra a su alrededor, bajo ningún motivo abandone aquellos proyectos profesionales en los que se ha involucrado.

SAGITARIO

Debe transitar siempre por la senda de lo correcto, especialmente cuando deba tomar ciertas determinaciones hoy. Suerte.

CAPRICORNIO

En ocasiones prefiere no demostrar tanto el amor por su pareja. Las emociones no son un atributo que caracterice a la debilidad. Déjelo fluir.

ACUARIO

No permita que el mal humor de su pareja malogre este día. Intente dialogar para disfrutar de un momento agradable juntos. Adelante.

PISCIS

Descubrirá que ha estado depositando su confianza en las personas equivocadas dentro del trabajo. Felizmente está a tiempo de remediar las cosas.