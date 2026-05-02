La diferencia no es casual. La ciencia muestra que los síntomas dependen de cómo responden el cerebro y el cuerpo a la caída de los estrógenos.

En los bochornos, por ejemplo, el hipotálamo, centro que regula la temperatura, se vuelve más sensible. En algunas mujeres, pequeños cambios internos activan una respuesta exagerada de calor; en otras, esa respuesta es mínima.

También influyen factores genéticos, el peso corporal, la salud metabólica, el estrés y la calidad del sueño. La resistencia a la insulina, el exceso de grasa abdominal y la inflamación se asocian con síntomas más intensos.

La microbiota y el estilo de vida también modulan esta respuesta hormonal. Por eso, no se trata solo de “tener o no tener suerte”; se trata de biología.

Y, aunque no puede cambiar su genética, sí puede influir en cómo se expresa: la alimentación, el ejercicio y el manejo del estrés influyen directamente.