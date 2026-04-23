El Día de la Madre no solo es una de las fechas más esperadas por las familias, sino también uno de los momentos de mayor movimiento comercial en el país.
Para miles de emprendedores peruanos no se trata solo de una oportunidad estacional, sino de un momento decisivo para impulsar su crecimiento, ganar nuevos clientes y fortalecer su posicionamiento.
Por ello, Jose Callegari, Líder del Programa Contigo Emprendedor BCP, comparte 5 consejos clave para potenciar tus ventas en esta campaña.
- Conoce a tu cliente y adapta tu oferta: no todas las madres buscan lo mismo. Identifica los perfiles de tus clientes y ajusta tus productos o servicios a sus necesidades. Puedes crear combos, ediciones especiales o paquetes personalizados que faciliten la decisión de compra.
- Apela la emoción, no solo al producto: construye mensajes que conecten emocionalmente, destacando el valor del detalle y la experiencia más que el precio. Una buena historia vende más que una simple promoción
- Cuida tu presencia digital: asegúrate de que tus redes sociales estén actualizadas, con contenido atractivo y claro. Publica con anticipación, muestra tus productos en uso y facilita el contacto directo. La rapidez en la respuesta puede marcar la diferencia.
- Ofrece facilidades de compra: brinda opciones como delivery, envoltura de regalo o pagos digitales. Mientras más simple sea el proceso, mayor será la probabilidad de concretar la venta.
- Fideliza más allá de la campaña: aprovecha cada compra para generar una relación a largo plazo. Un buen servicio, un detalle adicional o un mensaje de agradecimiento pueden convertir a un cliente ocasional en uno recurrente.