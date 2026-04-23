El Día de la Madre no solo es una de las fechas más esperadas por las familias, sino también uno de los momentos de mayor movimiento comercial en el país.

Para miles de emprendedores peruanos no se trata solo de una oportunidad estacional, sino de un momento decisivo para impulsar su crecimiento, ganar nuevos clientes y fortalecer su posicionamiento.

Por ello, Jose Callegari, Líder del Programa Contigo Emprendedor BCP, comparte 5 consejos clave para potenciar tus ventas en esta campaña.