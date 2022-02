Debido a la pandemia de coronavirus, que colapsó el sistema de salud, los peruanos con cáncer fueron uno de los grupos más perjudicados. Según la la encuesta nacional “El cáncer no espera”, impulsada por 10 asociaciones de pacientes oncológicos en el marco del Día Mundial Contra el Cáncer, el 60% de pacientes oncológicos señaló haber sufrido retrasos o suspensión en sus consultas, quimioterapias, cirugías o tomografías entre 2020 y 2022.

”Que los peruanos sigan postergando su tratamiento revela que las medidas tomadas para retomar el funcionamiento de las áreas oncológicas no han sido efectivas. Cada mes de retraso aumenta las posibilidades de fallecer en un 8%”, remarcó Indyra Oropeza, presidenta de la ONG Con L de Leucemia, que realizó el sondeo junto a Lazo Rosado, OncoVida, Colectivo Ciudadano de Pacientes del Perú, A Cáncer Perú, Unos Días con Bobby, Luz de Esperanza, ActiPerú, Asociación Peruana Vidas Sin Cáncer y Educando Perú, entre otros colectivos.

Otro resultado alarmante fue la demora en los diagnósticos. Pese a que el último reporte del Observatorio Global del Cáncer (Globocan 2020) refiere que el cáncer mata a casi 35 mil peruanos cada año, cerca de 100 personas al día, el 41% de encuestados indicó que demoró más de 6 meses en confirmar su diagnóstico.

“De acuerdo a cifras del Minsa, el 70% de los casos de cáncer son detectados en estado avanzado. Sin embargo, esta encuesta revela que no es solo responsabilidad del paciente la detección tardía del cáncer, sino que también se trataría de un problema de gestión. Pedimos que el Minsa cumpla con reglamentar la Ley Nacional del Cáncer pronto para que todos podamos estar mejor protegidos”, destacó Susana Wong, directora de Lazo Rosado Perú.

Agregó a OJO que debido a la pandemia, no se han hecho diagnósticos ni acciones de prevención. Además, ha habido un embalse de pacientes que no han sido atendidos durante el 2020 porque se cerraron los establecimientos de salud y, pese a los esfuerzos, no han podido acceder a consultas.

Por otro lado,el 85% de personas dejó de realizarse chequeos periódicos debido a la COVID-19, lo que ha incrementado el número de casos nuevos que se detectan en el país en periodos tardíos, según la Liga Contra el Cáncer.

“La llegada de la COVID-19 ha causado que las cifras se encuentren en aumento, incluso en el tratamiento de la enfermedad. Muchas personas perdieron la batalla debido a que mermaron su tratamiento y/o lo paralizaron por la incertidumbre que causó esta nueva enfermedad”, anotó el doctor Mauricio León, oncólogo especialista de Liga Contra el Cáncer.