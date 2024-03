En su mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte calificó de “arbitraria, desproporcionada y abusiva” la medida de allanamiento realizada por la fiscalía en su vivienda por el “caso Rolex”.

La presidenta no respondió sobre sus relojes Rolex y otras joyas en su mensaje a la Nación, y refirió que viene siendo atacada sistemáticamente, lo cual asegura “afecta a la democracia”.

“De manera escandalosa filtraron a la prensa el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF)”, indicó.

“Entré con las manos limpias y así me retiraré en el año 2026. No estoy detrás de lobbies y negociados, y quien vendió la historia de los relojes lo sabe, porque no soy corrupta. Tengan confianza en esta madre de familia que, como muchos de ustedes, se esfuerza en trabajar por los más de 33 millones de peruanos”, aseveró Dina Boluarte en su mensaje.

Cabe precisar que antes de la medianoche del Viernes Santo, un grupo de fiscales liderado por el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza, y efectivos de la Policía Nacional, encabezados por el coronel PNP Harvey Colchado, allanaron la vivienda de la presidenta Dina Boluarte y el Despacho Presidencial.

