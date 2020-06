En la búsqueda de un tratamiento efectivo para tratar el coronavirus, el doctor Manolo Fernández, gerente de laboratorios Farvet, recomendó el uso de los fármacos Ivermectina y la Hidroxicloroquina.

"Si todo el Perú tomara ivermectina hoy día, en menos de 15 días no habría casos de COVID-19 o bajaría en un 90% los casos de Covid; y en julio todos estaríamos trabajando”, asegura doctor Manolo Fernández.

Según el especialista, no hay peligro de usar una dosis de Ivermectina “por una sola vez” a fin de estar cubierto por 30 días ante la enfermedad.

"Es como usar un chaleco antibalas. Nadie se ha muerto en el mundo por tomar una dosis de Ivermectina”, manifestó en una entrevista a radio Exitosa.

Dosis

El doctor indicó que existen dos presentaciones de este fármaco: el de uso humano y el veterinario.

“El de uso humano, que se utiliza una gota por cada kilogramo de peso".

"También tenemos el de uso veterinario que viene en dos envases: no se debe usar como inyectable bajo ningún motivo, sino solo de manera oral. La de uso veterinario se debe usar un centímetro cúbico por cada 50 kilos de peso. Una persona de 200 KG, tomaría 2 centímetros cúbicos. Solo por una vez, y tiene una cobertura por 20 o 30 días de prevención. Es decir si en una familia alguien se enfermó por COVID, el resto debe tomar Ivermectina. Si la tomo cada o 20 o 30 días no me va a pasar nada”, aseveró.

Fernández aseveró que no hay antecedentes en donde se evidencie que este medicamento puede causar algún daño.

Comentó además que un paciente que dio positivo a COVID-19 y un cuadro neumónico, “tienen que someterse a un tratamiento en el hospital”.

"Pero si solo hay tos seca, fiebre y dolor corporal, inmediatamente me puedo tomar la Ivermectina y pasar el problema. Pero, tengas o no, deberías tomar el medicamento. Dos dosis, a ojos cerrado. Hay que prevenir, se tenga o no el virus. No hay que esperar que tengas neumonía para actuar. Se sabe que la Ivermectina es inocua. Nadie se va a morir por tomar dos dosis en un mes”, agregó Fernández.