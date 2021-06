Edwar Quiroga Vargas, operador islámico que apoya al líder de Perú, Pedro Castillo, fue entrevistado por la periodista Milagros Leiva en su programa de Willax TV.

El fundador del grupo radical Inkarri Islam (movimiento islámico en el Perú instalado en Apurímac), señaló que si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fallase a favor de la candidata naranja Keiko Fujimori, tomarían el poder de manera violenta.

“Si gana Keiko Fujimori, ya no hablan las personas, hablan los fusiles”, comentó en el programa de Leiva.

“Nosotros vamos a ejercer nuestro derecho. (…) Hay tres formas de llegar al poder o capturar el poder... Uno, vía electoral; la otra, se llama golpe de masa, cuando los pueblos se levanta y capturan el poder; la otra, es bajo presión que es más violenta”, añadió.

Recordemos que el día de ayer, Beto Ortiz presentó en su programa unos audios reveladores de Edwar Quiroga Vargas, socio estratégico de Antauro Humala y fundador del movimiento islámico del Perú. Él sería una persona cercana al partido político Perú Libre y conocería muy de cerca a Vladimir Cerrón y Pedro Castillo.

“Yo no soy Cerrón, Pedro Castillo, esos no tienen hue***, igual me voy a levantar porque es una oportunidad para un proceso revolucionario. Es el momento, es mi gran oportunidad. Yo si no voy a pedir meter a la cárcel, yo agarro machete y le corto el cuello”, se le escucha decir a Quiroga en los audios.

