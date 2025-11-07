El 55 % de los peruanos considera que el próximo presidente del país debería tener formación en economía o gestión empresarial. Este resultado refleja la preferencia ciudadana por perfiles técnicos, eficientes y con capacidad de gestión, en medio de una profunda crisis institucional y del desgaste de la clase política.

La demanda por líderes con honestidad, experiencia y conocimiento profundo de la realidad nacional alcanza el 61 % de respaldo. El liderazgo empresarial se posiciona como el más valorado por la población: el 25,1 % de los encuestados lo considera el perfil más beneficioso para el país, por encima del político (17,7 %) y del militar (6,4 %).

El estudio, basado en 1.196 encuestas representativas en Lima, norte, sur, centro y oriente, muestra un cambio profundo en las expectativas ciudadanas. Ya no se busca carisma ni retórica, sino eficiencia y resultados concretos.

De hecho, el 55 % de los peruanos cree que el próximo presidente debería ser economista o gestor empresarial, mientras que solo el 18 % menciona a los militares. Esto evidencia que el país ya no busca políticos tradicionales, sino perfiles con enfoque técnico, eficiencia y gestión territorial. La tecnocracia gana terreno frente a la demagogia.

Además, el 63 % considera que el Estado debería regular más a las empresas, lo que sugiere una búsqueda de liderazgo mixto: ético como el político, pero eficiente como el empresarial. En este contexto, los líderes más valorados son Gastón Acurio (23 %) y Julio Velarde (21 %), percibidos como técnicos, pragmáticos y con vocación de servicio, más que como ideólogos.

“Gestión mata floro”: el nuevo imperativo ciudadano

La ciudadanía exige resultados tangibles: obras, empleo, educación. En regiones, se admira más la acción que el discurso. El Perú pide líderes con alma, no con ego. No se necesitan más caudillos, sino gestores comprometidos con las regiones que sostienen el desarrollo del país.

El perfil del líder que Perú exige

La encuesta también indaga sobre los atributos que debería tener un buen líder. La honestidad encabeza la lista con un contundente 61 %, seguida por la experiencia (58 %) y el conocimiento de la realidad nacional (55 %). Otros valores destacados son el respeto (45 %), carácter (44 %), carisma y empatía (36 %) y humildad (31 %). Estos datos evidencian que el Perú no busca caudillos ni retóricos, sino gestores con alma.

En regiones, la exigencia es aún más clara: el 25 % de los peruanos prefiere un liderazgo empresarial, seguido por el profesional (20,7 %) y el político (17,7 %). En general, el ciudadano en regiones prefiere un liderazgo empresarial y profesional por sobre otros tipos de liderazgos como el político o comunitario. ¿Qué se espera de un líder? Que apueste por la juventud: el 63 % de los encuestados pide la creación de empleo juvenil, y que promueva el desarrollo educativo y tecnológico.

El alma del liderazgo peruano

El líder que el Perú espera es humilde en su origen, firme en sus valores. Eficiente en su gestión, humano en su trato. Orgulloso de su región, pero comprometido con el país.