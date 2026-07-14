El colegio Juventud Científica, ubicado en El Agustino, logró que 30 de sus estudiantes ingresaran a la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) durante el último proceso de admisión, un resultado que representa el 11 % de las vacantes ofrecidas por la casa de estudios.

Entre los casos más destacados figuran Joaquín Chura y Lian Vilcapoma, ambos de 11 años y estudiantes de sexto grado de primaria, quienes consiguieron una vacante en la universidad. Joaquín ya acumula varios ingresos universitarios, mientras que Lian obtuvo anteriormente el tercer puesto a nivel nacional en el Concurso Nacional de Matemática (Conamat).

Una historia de esfuerzo

Otro de los ingresos que llamó la atención fue el de Luhana Ríos, de 13 años y alumna de tercer grado de secundaria, quien ocupó el primer puesto en la carrera de Pesquería.

Su logro cobra un significado especial debido a que hace apenas dos meses perdió a su padre. La estudiante dedicó este importante resultado a su memoria y señaló que fue él quien la impulsó a seguir esforzándose para cumplir sus metas académicas.

Primeros puestos en cuatro carreras

Los estudiantes del colegio también obtuvieron los primeros lugares en distintas especialidades de la UNALM: