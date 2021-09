“El Chavo de 8” es una de las series más populares de habla hispana que ha sabido mantenerse con el cariño de la audiencia desde hace más de medio siglo, pese que se grabó desde febrero de 1973 hasta enero de 1980. Su argumento sencillo y sus personajes hicieron todo un éxito el programa de la televisión mexicana, que ha trascendido de generación en generación. ¿Pero sabes por qué llegó a su final?

Cada uno de los personajes de la serie de televisión cómica mexicana creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, tenía su propia esencia y un público cautivo. En 1975 más de 350 millones de personas veían a la semana los que pasaba en la vecindad. Uno de los más recordados y queridos fue Don Ramón, interpretado por Ramón Valdés, a quién responsabilidad del fin del programa. Esta es la razón.

¿POR QUÉ TERMINÓ “EL CHAVO DEL 8”?

Luego de la salida de Quico de la serie “El chavo del 8”, muchos creían que ese sería el principio del fin del popular programa en Hispanoamérica, pero no, no fue así. Luego se dieron cuenta que el personaje que tenía mayor popularidad de la vecindad era Don Ramón, incluso más que el Chavo y el llamado ‘cachetes de marrana flaca’.

A pesar de que tenía mal carácter, era flojo y nunca pagar la renta, Don Ramón se supo ganar el corazón de todo el mundo hasta nuestros tiempos.

Ramón Valdés, hermano de Tin Tan (Germán Valdés) y Manuel “Loco” Valdés, se convirtió en el personaje central y eje del programa, algo que no vio “Chespirito”. ¿Cuáles son las razones? Esta pregunta es sencilla. “Ron Damón”, como le decía El Chavo, tenía relación con todos, de acuerdo con VIX y era el nexo entre ellos, según detalla El Heraldo:

Tenía conflicto con el señor Barriga, interpretado por el actor Edgar Vivar por la renta.

Era el amor imposible de la Bruja del 71, Dona Clotilde, interpretado por Angelines Fernández.

Era el padre de la Chilindrina, papel que ejecutó María Antonieta de las Nieves.

Era el rival de Doña Florinda, la madre de Quico (Florinda Meza).

Era una especie de figura paterna para El Chavo y Quico, pues siempre lo buscaban.

Ramón Valdés se fue de la serie en 1979 y el derrumbe fue evidente. Los desacuerdos lo orillaron a integrarse con Villagrán en Venezuela en otro proyecto y, para subsanar este golpe, se integró al elenco a Jaimito “El Cartero” y se creó el personaje de Doña Nieves, la abuela de la Chilindrina, quien ahora sería la figura responsable de la niña traviesa.

¿CUÁL FUE LA ÚLTIMA BROMA DE RAMÓN VALDÉS A CARLOS VILLAGRÁN?

Antes de hacer una gira por algunos países, Carlos Villagrán contó que fue a visitar a su amigo porque era consciente de podría ser la última vez que lo vería con vida. “Yo tenía un compromiso para ir a trabajar a Bolivia y Perú. Lógicamente, yo sabía que estaba muy enfermo y me fui a despedir de él en el Hospital Santa Elena”, contó en un Instagram Live junto a Carmen Valdés, hija del fallecido actor, publicó Infobae.

Si bien, la tristeza embargaba al actor cómico, él en todo momento trató de hacer sentir bien a su querido amigo, pero por más esfuerzo que hacía no pudo contener sus lágrimas; fue en ese momento que Valdés, quien tenía padecía de cáncer de estómago, se animó a hacerle una broma.

“Lo vi muy delgado, le faltaba muy poco tiempo. Así que lo abracé y empecé a llorar. A lo que me dijo: ‘Ya, no llores cachetón. Allá te espero’. Le digo: ‘¿Allá con el Señor?’. ‘No te hagas el tonto: allá abajo’, me respondió”, recordó nostálgico.

Asimismo, Villagrán relató cómo reaccionó el día que se enteró de la muerte de Valdés. “Cuando te llega la noticia ya sabes que es oficial. Entonces me llegó una foto suya, estaba yo sentado, me la quedé viendo y me quedé sin palabras; y recordando tantas y tantas, y tantas cosas que pasaron. Perder a Don Ramón fue muy doloroso para mí”.