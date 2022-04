Han pasado dos días desde que el cuerpo de Debanhi Escobar fue hallado sin vida dentro de una cisterna del hotel Nueva Castilla. Los familiares lograron identificarla por un crucifijo y su vestimenta.

Miles de cibernautas se unieron al pedido del padre de Debanhi Escobar, quien exige que se llegue hasta el final con las investigaciones para descubrir qué fue lo que realmente pasó con su hija, quien salía de una fiesta a la que fue con sus amigas.

Mario Escobar, el padre de la víctima, arremetió contra las amigas de su hija: “No son amigas, las amigas no se dejan, las amigas no dejan a alguien en la calle... los amigos, si ves que alguien está mal, (no se veía mal en los videos), esperas... eso es ser un amigo... amigos, esos, no son... Debanhi se enojó porque la estaban acusando sexualmente, en la fiesta había mucha gente, es raro que no hayan salido videos, si estamos en un mundo globalizado, se corre el video inmediatamente, qué raro que en esta zona no han salido videos”.

