Dicen que “el mundo es un libro y aquellos que no viajan leen solo una página”. Entonces, podríamos afirmar que Vanessa Guzmán ya va en la mitad de la historia. Con tan solo 29 años ha recorrido 31 países, en 5 continentes, y ha vivido en 5 de ellos. “A mis 15 años mi padre me preguntó si quería ‘fiesta o viaje’ y me decidí por un viaje. Fue ahí donde descubrí que quería seguir conociendo nuevos lugares”, cuenta con una amplia sonrisa en los labios.

ALMA EMPRENDEDORA. Sin imaginarlo, su más grande pasión la llevaría a crear Akunay, una marca de regalos para viajeros 100% peruana. Con el apoyo de sus padres y la inversión de sus ahorros, decidió emprender esta nueva aventura. “Nuestros primeros productos fueron los mapas para raspar del mundo. ¿Qué mejor regalo para un viajero que una forma de mantener vivo sus recuerdos?”, indica la también comunicadora.

Tras la gran acogida de este artículo, Vanessa decidió ir más allá y creó una versión con el mapa del Perú, un proyecto al que llamó “¡Descubre el Perú y colecta emociones!”. “Lo trabajamos en Ucrania, pero desde Perú. Nuestro travel map Perú es una guía única de los 24 departamentos donde puedes planificar tu viaje, tomar notas con el marcador y raspar las provincias y atracciones que hayas visitado”, explica.

Otro éxito son sus poleras viajeras. Estas prendas se distinguen por tener bordado el mapa del mundo y aviones en los puños, además de ser 100% algodón. Adicionalmente, diseñaron los travel bodysuit, también con detalles viajeros, de licra y con tecnología de secado rápido, o sea a todo terreno.

TRABAJO CON ARTESANOS. Conscientes de que muchas comunidades, en diversos lugares del Perú, se vieron afectadas por la pandemia, nace el proyecto Ruraq Maki (“Hecho a mano” en quechua), que busca promover y continuar con la tradición tejedora de textiles en Cusco, Perú, a través de la venta de las mochilas viajeras, que tienen un costo a partir de S/.49.90. “Nuestra meta principal es tener nuestros productos en retail y llevar nuestra marca a diferentes partes del mundo”, concluye Vanessa.

NO TE PUEDES PERDER:

El Emprendedor de OJO: Esposos, amantes del café apuestan por cafetería de especialidad

El Emprendedor de Ojo: egresados de la Universidad Agraria crean bebidas Hoop

El emprendedor de Ojo: Diseñador gráfico cosecha éxitos con sus ilustraciones