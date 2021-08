Catherine Siachoque tiene con una exitosa carrera en el mundo de las telenovelas y gran parte de su trayectoria artística está conformada por exitosas producciones originales de Telemundo. Su personaje más famoso es el de ‘Doña Hilda’ en la historia de “Sin senos sí hay paraíso”, pero ahora ha decidido dar un alto en las telenovelas y dar un giro. ¿A qué se debe el cambio?

La intérprete bogotana ha desempeñado diversos roles desde la heroína más dulce hasta la villana más despiadada, pero ahora la actriz colombiana Catherine Siachoque, a sus 49 años ha decidido emprender nuevos rumbos.

¿POR QUÉ CATHERINE SIACHOQUE YA NO APARECE EN TELENOVELAS?

Catherine Siachoque, quien tiene un gran recorrido actoral a nivel nacional e internacional, ha decidido ingresar a la universidad. La actriz inició este año sus clases en la Universidad de Miami. En una entrevista a la periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás, el pasado 23 de febrero, explicó que su decisión se debe a que la actuación es un oficio que cambia constantemente, razón por la que decidió ponerlo en pausa y mirar hacia otros rumbos.

“Me he sentido afortunada (con su carrera como actriz), pero las cosas cambian, la pandemia nos hizo mirar a otros lados o hay eventos que hacen que uno se replantee cosas”, señaló Siachoque.

La actriz ha estado estudiando inglés desde mediados del año 2020, pero este semestre de ahora, podrá seguir su paso por la Universidad de Miami en una carrera profesional.

La bogotana reveló que el momento que la hizo pensar sobre su vida fue la muerte de su hermano, en marzo del 2019, con quien se había planteado estudiar inglés académico. “La vida me mostró un camino y dije ‘yo quiero hacer eso, quiero estudiar’. Presenté mi Toefl y se me abrió un mundo que me da mucho miedo, pero en el que estoy luchando ahora”, dijo la actriz, al tiempo que subrayó que estudiar la ayudó a mantenerse ocupada y no pensar en temas tristes.

La colombiana estaba pensando en estudiar algo relacionado con comunicación, pero ahora se decidió por un camino totalmente diferente. Actualmente, está iniciando sus primeros semestres de Estudios Internacionales y aseguró que se siente cómoda, pues a sus profesores y compañeros realmente no les importa su edad, así que ha logrado vivir esta experiencia tal y como la hubiera vivido cuando salió del colegio.

En este nuevo camino, la colombiana cuenta con el apoyo de su esposo, el actor Miguel Varoni, con quien se casó por la iglesia el 4 de Julio de 1999 en Bogotá.

¿POR QUÉ CATHERINE SIACHOQUE SIENTE MIEDO EN LA UNIVERSIDAD?

Siachoque, reconocida por su paso en todas las temporadas de ‘Sin Senos No Hay Paraíso’ como la madre de la protagonista, entre otras telenovelas, confesó en la entrevista que aún siente miedo cada vez que tiene que presentar un trabajo en las clases.

“Con cada ensayo y cada lectura que debo presentar todas las semanas me da miedo, pero eso me motiva más”, detalló.

¿CUÁLES SON SUS ANÉCDOTAS EN LA UNIVERSIDAD?

La actriz Catherine Siachoque, en medio de risas, contó que, si bien nunca es tarde para estudiar, sus compañeros son muy jóvenes y no la reconocen por su faceta como actriz. “Algunos me miran y tratan de adivinar dónde me han visto, pero no me reconocen, otros me dicen que sus mamás ven mis novelas (risas), es que son muy jovencitos. Seguramente si estuviera en una reunión de padres me reconocerían más personas”, indicó.

IBA A SER MÉDICO

La actriz Catherine Siachoque, al salir del colegio, empezó en la universidad para estudiar medicina, pero le pidió dos años a sus padres para probar la actuación y tomar el riesgo le dio resultados.

