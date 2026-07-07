Debido al fenómeno El Niño Costero que afecta al litoral peruano, los pescadores artesanales enfrentan una grave crisis por la escasez de especies marinas, las cuales han migrado debido a que el mar permanece caliente.

En el muelle de Chorrillos, los hombres del mar contaron que, pese a trabajar jornadas de hasta quince horas, lo que logran pescar no les alcanza para mantener la economía de sus hogares.

“Esta es la pesca de toda la noche: una docena de pejerrey y una docena y media de cachemas”, expresó un pescador que regresaba de altamar junto a su hijo.

“Este es el efecto del fenómeno El Niño. Son dos semanas que a veces no tenemos para comer. Necesitamos apoyo del Gobierno”, agregó su hijo a Latina.

Precios de pescados suben en terminal

Este panorama también viene impactando en la oferta de pescados y productos marinos. Desde el Terminal Pesquero de Ventanilla, el vendedor Rosali Paredes, contó que están escaseando los productos de agua fría, los cuales son de primera necesidad, por lo que sus precios han aumentado.

“Está impactando el fenómeno de El Niño en la oferta de pescado”, sostuvo a OJO tras agregar que también la pesca de especies como el bonito viene siendo limitada por el gobierno, de acuerdo al tipo de embarcaciones.

Paredes detalló que entre las especies afectadas figuran el jurel y bonito. “Los precios han subido más del 100 % porque el año pasado había abundante bonito, jurel, caballa y los precios eran bajos. El bonito se vendía a 3 o 4 soles y ahora está hasta 8 soles, según la calidad”, anotó.