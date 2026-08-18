El papa León XIV no solo lleva al Perú en el corazón, también tuvo que demostrar cuánto conocía del país para obtener su nacionalidad. Robert Francis Prevost, nacido en Estados Unidos, decidió nacionalizarse peruano en el 2015 cuando se desempeñaba como obispo de Chiclayo y, para lograrlo, tuvo que rendir una evaluación de conocimientos.

El examen incluyó temas como historia, geografía, gastronomía y educación cívica, y, según reveló la Superintendencia Nacional de Migraciones, el hoy pontífice obtuvo el puntaje más alto.

Aunque su relación con el Perú data de 1985 cuando llegó como misionero agustino y desarrolló una intensa labor pastoral por distintas regiones como Piura, Trujillo y Chiclayo, su vínculo se consolidó el 23 de septiembre del 2015, cuando obtuvo oficialmente la nacionalidad peruana y posteriormente tramitó su DNI.

“El Archivo Central de Migraciones custodia el expediente de nacionalización del papa León XIV y otros personajes históricos”, señaló la institución.

VISITA. Con su próxima visita al Perú, entre el 11 y el 17 de noviembre, León XIV tendrá la oportunidad de reencontrarse con lugares que fueron fundamentales en su vida religiosa, en su recorrido por Lima, Pucallpa, Cusco y Chiclayo.

Mientras los fieles se preparan para recibirlo, la Conferencia Episcopal Peruana lanzó una oración oficial que invita a los católicos a prepararse espiritualmente para el encuentro con el pontífice. La oración recuerda precisamente el vínculo de León XIV con nuestro país y pide que su visita sea un momento de fe, esperanza y unión.

OJO AL DATO. La oración recoge su anhelo de una paz “desarmada y desarmante” capaz de “transfigurar los conflictos y calmar la violencia”.