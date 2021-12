Al ser capturado por la División de Secuestros de la Policía Nacional del Perú, Víctor Andrés Cano Merino, tuvo que declarar todo acerca de cómo secuestró y contactó a la niña de tan solo 8 años.

Según el secuestrador, la niña fue captada por Facebook hace un mes aproximadamente: “me dijo que sus papás le habían pegado que no quería estar en su casa que ya estaba arta, que su papá y su mamá le paran pegando, quiero salir”.

Víctor Andrés Cano Merino (42), fue capturado esta tarde en una habitación que alquilaba en San Juan de Lurigancho.

El secuestrador salió desde San Juan de Lurigancho hasta La Molina y llegó a la dirección que según él, la niña le había dado, incluso, ella le pasó la llave de una puerta en su casa porque no podía abrirse por dentro: “yo cuando la vi, dije cuántos años tienes, me dice 14,(...) entonces ya pe, salimos caminando (...) hemos estado conversando, me contaba de su papá, me dice, no sé me paraban pegando, o sea de cualquier cosa me pegan”.

