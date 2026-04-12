Asia y Oceanía comenzaron a ejercer su derecho al voto, marcando el inicio de una jornada que no solo definirá el rumbo político del Perú, sino que también evidencia el compromiso de quienes, pese a la distancia, mantienen intacto su vínculo con la nación.

Desde los primeros minutos de la jornada en el extranjero, la organización ha sido clave.

El embajador Pedro Bravo Carranza, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, detalló que todo comenzó el sábado a las dos de la tarde, hora de Lima, cuando se instalaron las primeras mesas en Nueva Zelanda.

“El desarrollo de la instalación de mesas, que es la primera etapa del proceso electoral, de esta gran fiesta electoral que hemos empezado hoy día, se inició en Wellington y en Auckland”, explicó.

En esas ciudades neozelandesas no solo se dio el puntapié inicial del proceso, sino que también se registró un hecho simbólico: el primer voto peruano en el exterior.

“Tenemos ya al primer peruano que votó, ustedes deben haber visto en redes sociales. Fue Diego MacArthur Chávez, hijo de padre neozelandés y madre peruana, quien incluso fue el presidente de mesa que abrió la votación en Wellington”, relató el embajador a RPP.