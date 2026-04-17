Aurora Caruajulca

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El reciente proceso electoral en el país no solo ha dejado resultados políticos, sino también un impacto silencioso en la salud mental de la población.

Especialistas advierten que miles de peruanos vienen experimentando altos niveles de estrés, ansiedad y agotamiento emocional tras semanas de intensa polarización.

De acuerdo con profesionales de la salud mental, este escenario de incertidumbre política ha generado una sobrecarga emocional en la ciudadanía. La constante exposición a noticias, debates y confrontaciones en redes sociales habría incrementado la tensión psicológica en gran parte de la población.

El psiquiatra Martín Nizama alertó que estas elecciones podrían dejar secuelas importantes en la salud mental de los peruanos. Según explicó, la violencia verbal, la intolerancia y la frustración vividas durante el proceso son factores de riesgo que no deben subestimarse.

“Los niveles de estrés acumulados pueden desencadenar cuadros de ansiedad y otros trastornos si no se atienden a tiempo ni se gestionan adecuadamente”, acotó.En la misma línea, el psicólogo Rodrigo Peralta indicó a OJO que entre 8 y 9 de cada 10 peruanos podrían haberse visto afectados emocionalmente durante este proceso electoral, debido a la presión social y la constante confrontación de opiniones en distintos espacios.El especialista añadió que aproximadamente siete de cada diez ciudadanos reportan síntomas de ansiedad o estrés en este contexto.

Ante este panorama, los expertos recomiendan implementar medidas de autocuidado emocional, conocidas también como “primeros auxilios en salud mental”, que permitan reducir la sobrecarga informativa y recuperar el equilibrio psicológico tras semanas de tensión.

Entre estas recomendaciones se incluyen limitar el consumo de noticias, evitar discusiones políticas prolongadas en redes sociales y mantener rutinas de descanso adecuadas, así como actividades físicas o recreativas que ayuden a liberar la tensión acumulada.

Siete de cada diez ciudadanos reportan síntomas de ansiedad o estrés en este contexto.

Los especialistas sugieren fortalecer las redes de apoyo social, conversar con familiares o amigos de confianza y, en casos de ansiedad persistente.