Eliane Karp, esposa del encarcelado Alejandro Toledo, habría tomado un vuelo comercial desde la ciudad de Francisco (Estados Unidos) con rumbo a Tel Aviv, en el país de Israel.

Según información del Diario El Comercio, el vuelo estaría previsto para aterrizar a las 11 de la mañana, hora peruana, en la ciudad israelí. Cabe precisar que contra Karp hay un pedido de prisión preventiva.

Hace días, el abogado de Alejandro Toledo, Roberto Su, aseguró que Eliane Karp no saldría de Estados Unidos por tener una orden de captura internacional.

“La señora Eliane Karp no puede salir de Estados Unidos porque tiene una orden de captura internacional. Hay un proceso de extradición para ella y el expresidente Toledo por el caso Ecoteva que todavía no se ha activado, todavía no ha iniciado el trámite”, detalló en declaraciones a Exitosa.