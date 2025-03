Ser un futuro médico neurocirujano u oncólogo es la meta de Elías André Mendoza Alca, quien ingresó a la carrera de Medicina Humana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ocupando el primer lugar.

El joven de solo 18 años, a quien desde niño le interesaron los cursos de ciencias, obtuvo un puntaje de 1628.87 en el examen de admisión llevado a cabo el último domingo, el cual le ha permitido convertirse en cachimbo.

Elías contó a OJO que era la segunda vez que postulaba y, a diferencia de la primera, acudió a la prueba mucho más seguro, tras prepararse en la academia Vonex y haber estudiado día y noche.

Elías André Mendoza Alca ingresó a la carrera de Medicina Humana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ocupando el primer lugar.

“Todo lo que estudiaba en la mañana, lo estudiaba otra vez en la tarde, lo retroalimentaba y eso me ayudó muchísimo. En las últimas semanas, me dediqué más a practicar sobre todo los cursos que no dominaba”, detalló sobre su preparación.

Su familia se mostró orgullosa por su logro y su hermana aseguró que quiere seguir sus pasos y, al acabar el colegio, estudiar también Medicina. “Agradezco a Dios que me ha dado fortaleza y a mis padres por su apoyo incondicional”, refirió.

VOCACIÓN. Jhan Franco Paulino Berrocal, quien dedicó su ingreso en primer lugar a Medicina Veterinaria a su gatito fallecido, comentó que tiene 12 mascotas, entre gatos y perros, que lo han acompañado en sus momentos de estudio y sueña con abrir su propia veterinaria.

Jhan Franco Paulino Berrocal ingresó en primer lugar a Medicina Veterinaria.

Tanto Elías como Jhan Franco coincidieron en que se requiere esfuerzo y dedicación para entrar a la Decana de América.