El médico peruano Elmer Huerta dio un anuncio en su programa radial a través de RRP Noticias, “Todo sobre el coronavirus”. Contó haber sido seleccionado como voluntario para la vacuna de la farmacéutica Moderna en Estados Unidos.

El doctor Elmer Huerta dio el anunció y dijo que su contribución es para que, quizá a finales de año, muchas personas se pongan la vacuna contra el coronavirus o Covid-19, con confianza.

“Pienso que es una experiencia maravillosa, única, que voy a ser uno de los pocos miles de personas en el mundo que va a recibir una inyección que no sabré si es la vacuna o el placebo, pero sí voy a participar en el estudio y mi contribución será una de las tantas miles que servirán para que a fin de año, de repente, usted señora que me escucha desde cualquier lugar del Perú o del mundo, se ponga su vacuna con confianza. Mi contribución servirá para eso”, dijo el médico Elmer Huerta.

Según contó, solo hace dos semanas se inscribió en el Estudio Nacional de Vacunas para poder participar en las pruebas de una de las tres vacunas más avanzadas. La vacuna de Moderna, la de Pfizer o de la Universidad de Oxford.

“Hace una hora más o menos, me llaman por teléfono y me dicen que he sido seleccionado para recibir la vacuna en el estudio. Voy a participar en este estudio de fase 3 y me han sorteado para que yo reciba la vacuna de Moderna”, dijo para luego añadir que lo recibirá en el hospital George Washington, aunque no sabe si recibirá la vacuna o el placebo.

“El punto es que mañana me harán exámenes, evaluación, estudio clínico y luego cuando firme los papeles que son 21 páginas de consentimiento informado en el que me dicen cuáles son los resultados adversos y cuáles son las ventajas, van a poner mis datos en la computadora y cuando apreten la tecla Enter, ella va a sacar en la pantalla a qué grupo he sido seleccionado”, agregó.

“No lo voy a saber yo, tampoco la persona que apretó la tecla, tampoco la que colocará la inyección. Eso es lo que se llama un estudio doble ciego. Así que mañana me ponen la inyección y no sabré si es la vacuna o el placebo”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADOS

Daniela Darcourt se quebró al recordar a su abuelito fallecido en EEG.

Daniela Darcourt se quebró al recordar a su abuelito fallecido en EEG. (América Televisión)

TE PUEDE INTERESAR