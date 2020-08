Una mujer de 43 años de edad murió por coronavirus o Covid-19 en los Estados Unidos, pero antes dejó un mensaje a su familia y conocidos.

Se trata de Sara Montoya, quien perdió la batalla al coronavirus en Texas. Antes de su deceso, compartió un mensaje en las redes sociales para concientizar.

En el video compartido por Facebook se le escucha decir: “Nunca en mi vida pensé que estaría luchando por respirar, algo que damos por sentado todos los días”.

Seguidamente dice: “Por favor, no pongan en riesgo a sus familias. Hice lo mejor que pensé que podía”, mientras lucha por respirar junto a un balón de oxígeno.

El video compartio en Facebook ha sido reproducido más de 6 millones de veces y la hija de la mujer dijo:

“Honestamente, estaba un poco avergonzada de decirle a mi mamá que lo quitara, ‘no quiero que la gente sepa que diste positivo, no es de su incumbencia’. Ahora que se ha ido, me alegro de que nunca lo haya quitado. Me alegra que esté ahí para concientizar a la gente, porque mucha gente no se lo toma en serio“, comentó.

