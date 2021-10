El nuevo malecón Castagnola, inaugurado en el acantilado de la Costa Verde en Magdalena, ha causado polémica al contemplar “andenes”, que de acuerdo a la propia Municipalidad de Lima permiten la estabilización del talud y, a la vez, evitan deslizamientos de piedras y tierra hacia la zona vehicular de la autopista.

El proyecto incluye un sistema de andenería de cinco terrazas que presentan un ancho promedio de 5.5 metros y una altura de 6 metros. Además, contempla la instalación de iluminación con paneles solares ecoamigables y grass artificial ecosostenible.

“Además de los trabajos de sostenimiento que se efectuaron en el talud, contamos con un nuevo malecón y mirador, que será un atractivo para vecinos y turistas; en total serán más de 140 mil personas las que se beneficiarán de forma directa e indirecta”, dijo Muñoz durante su inauguración el último lunes, quien no descartó aplicar esta iniciativa en otros tramos del malecón de la Costa Verde.

Para el exdecano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, Arturo Yep, la solución de estabilizar el talud de la Costa Verde con andenería es una buena alternativa , pero debe implicar un trabajo de reforzamiento en cada uno de los muros, lo cual se desconoce. “Lo que sí es bastante cuestionable es que pretendan utilizar cada una de las plataformas como áreas donde se pueden congregar personas”, dijo a OJO.

Agregó que en el Perú tenemos una amplia experiencia de tener andenes, desarrollados por nuestras culturas incas y preincas con fines agrícolas. Este propósito ayudaba a estabilizar el talud con las raíces de las plantas. “Acá se está dejando un gras que termina siendo superficial. Me parece que debería plantarse vegetación que contribuya a este fin y no permitir que la gente camine por la zona”, refirió.

Proyecto en la Costa Verde abarca un área de 5,000 m2 y contaron una inversión total superior a los S/7 millones. (Foto: MML)

El arquitecto, quien tiene maestría en Diseño Urbano y Planeamiento Regional en la Universidad de Edimburgo, recordó que el perfil del acantilado de la Costa Verde ha sido reconocido como patrimonio natural, lo que no quiere decir que no se puede modificar. No obstante, la propuesta planteada por la Municipalidad de Lima termina siendo polémica. “Esta controversia se acaba si la obra que se ejecuta garantiza la estabilidad permanente”, señaló.

A su consideración, es esencial que haya dos soluciones que deben ir de la mano: una de tipo estructural, relacionada a la seguridad, y la otra la paisajista. “Ya hemos ensayado en la Costa Verde colocando mallas de fibra, con vegetación y cada cual ha tenido un beneficio transitorio, pero no definitiva”, acotó.

Por su parte, el arquitecto Óscar Apaza, miembro de la Unión de Estudiantes de Arquitectura del Perú (UDEAL), la obra presentada por Muñoz preocupa sobre todo por dos razones. La primera es la ruptura física y visual del paisaje del acantilado y la segunda es la ubicación frente a un muro ciego, lo cual convierte el lugar en uno inseguro, enrejado y con necesidad de vigilancia las 24 horas. “La desconexión urbanística y el criterio arquitectónico de este espacio asustan”, expresó la agrupación de las distintas Facultades de Arquitectura y Urbanismo de Lima, a través de sus redes sociales.

Mientras la controversia continúa, Lima Antigua denunció que tras haberse inaugurado el último martes, hoy este espacio inaugurado para los vecinos de Magdalena lució cerrado y sin acceso al público, como se observa en las imágenes que compartió.