En un comunicado conjunto, los empresarios de Gamarra expresaron su rechazo al candidato presidencial de Perú Libre Pedro Castillo.

“Empresarios, emprendedores, proveedores, socios y colaboradores de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra queremos expresar a la opinión pública nuestra profunda preocupación por el momento político - electoral que atraviesa nuestro país”, se lee en el comunicado difundido este lunes 26 de abril.

“Por unanimidad manifestamos nuestro enérgico rechazo a la propuesta dictatorial del candidato Pedro Castillo que viene ahuyentando a la inversión, confundiendo al elector y estaría poniendo en riesgo nuestra estabilidad económica y laboral”, expresaron.

Los empresarios de Gamarra argumentaron su decisión de no apoyar al candidato Pedro Castillo en la segunda vuelta presidencial:

“Somos provincianos y consideramos que tenemos el deber moral de defender la democracia y la libertad en todos sus ámbitos. Desde nuestro emporio comercial -que nació y creció sin ayuda gubernamental- le decimos NO a las estatizaciones, NO a las propuestas que resultarían trágicas para la nación y NO a quienes pretenden convertirnos en una nueva Venezuela, ensayando modelos fracasados desde el poder”.

“En Gamarra siempre hemos sido vigilantes del pluralismo, la tolerancia y el respeto. Desde aquí defenderemos los intereses de los niños y jóvenes del Perú”, concluyeron.

