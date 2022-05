A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde hoy, lunes 9, hasta el domingo 15 de mayo, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

LUNES 9

Lima Cercado (01:00 a 02:00)

AV ABANCAY CDRA 2, 3, JR HUALLAGA CDRA 4, 5.

Lima Cercado (02:30 a 03:30)

JR ANDAHUAYLAS CDRA 6, 7, 8, 10, JR AYACUCHO CDRA 4, JR HUALLAGA CDRA 6.

Lima Cercado (04:00 a 05:00)

JR MIRO QUESADA CDRA 8, 9, JR PARURO CDRA 6, 9.

Lima Cercado (05:30 a 06:30)

BARRIOS ALTOS JR CANGALLO CDRA 3, 4, 5, 6, 10, JR CUZCO 6, 8, 9, 10, JR HUANTA CDRA 8, 9, 10, JR JUNIN CDRA 10, JR MIROQUESADA CDRA 8, 9, 10, JR PUNO CDRA 18, PASAJE PRIVADO CDRA 10.

Ventanilla (08:30 a 17:30)

COOP. SANTA FE MZ A, A1, B, C, C1, D, E, F, G, H, I, K, L, A.H VIRGEN DEL FATIMA MZ A, B, C, D, E, E1, F, F1, G, I, Z, A.H KENJI FUJIMORI MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, COOP. MONTECARLO MZ A, B, C, D, K, A.H SUSANA HIGUSHI MZ A, B, C, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, U, V, A.H LAS VIÑAS DE ANGAMOS MZ I, J, O, A.H HEROES DEL CENEPA MZ A, B, C, D, E, F, G, H.

Ventanilla (9:30 a 11:00)

URB SATELITE MZ 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 64, V, V36, V38, V41, V42, CA LAS DALIAS CDRA 3, 4, 5, CA LOS FICUS CDRA 5.

Carabayllo (11:30 a 13:00)

URB SAN PEDRO DE CARABAYLLO MZ A, B, C, D, E, F, CA MIGUEL GRAU CDRA 1, 2, 3.

Ventanilla (12:00 a 13:30)

URB PEDRO CUEVA VASQUEZ CALLE 2, 9, 11, 12, 13, MZ L.

Comas (14:30 a 16:00)

PUEBLO JOVEN AÑO NUEVO MZ A, A5, A6, B, B5, B6, AV TUPAC AMARU CDRA 50, 76, JR CARLOS MOORE CDRA 1, 76, JR ANGEL MORALES CDRA 5, 7, COOP. SAN HILARION MZ L5, N, N5, JR FRANCISCO MORENO CDRA 1, 2.

Ventanilla (15:00 a 16:30)

URB PEDRO CUEVA VASQUEZ MZ A, K, L, M, N, O, P, Q, S, Z.

Huaura (10:00 a 15:00)

URB. DOMINGO MANDAMIENTO SIPÁN – FONAVI, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUACHO.

MARTES 10

Lima Cercado (01:00 a 02:00)

JR CUZCO CDRA 6, 9, JR AYACUCHO CDRA 7.

Lima Cercado (02:30 a 03:30)

JR ANDAHUAYLAS CDRA 6, JR CUZCO CDRA 6, JR PUNO CDRA 2, PSJE MESA REDONDA CDRA 6, 9

Lima Cercado (04:00 a 05:00)

JR ANDAHUAYLAS CDRA 7, 9, 10, JR CUZCO CDRA 7, JR PUNO CDRA 6, PSJE MESA REDONDA CDRA 9, 10, PSJE PRIVADO 1064

Lima Cercado (05:30 a 06:30)

JR HUANTA CDRA 11, 12, JR LETICIA CDRA 4, 9, 10, JR PARURO CDRA 12, JR PUNO CDRA 9, PSJE LA CONFIANZA CDRA 9, PSJE PRIVADO CDRA 9.

Callao (08:30 a 17:30)

AV ALMIRANTE MIGUEL GRAU CDRA 10, 11, 12, AV SAENS PEÑA CDRA 7, 8, 14, CA COLON CDRA 7, 8, CA VILLAR CDRA 1, 2, 7, JR ARICA CDRA 1, 2, JR CUSCO CDRA 1, 2811, JR MONTEZUMA CDRA 9, 10.

Magdalena del Mar (09:00 a 12:00)

JR TOMAS RAMSEY CDRA 7, CA COMANDANTE GUSTAVO JIMENEZ CDRA 4, JR MARIA PARADO DE BELLIDO CDRA 1.

Carabayllo (09:00 a 17:00)

H.U ALTOS DE CARABAYLLO 2 CALLE 1 MZ G, I, J, L, M, N, P.

San Martín de Porres (09:30 a 11:00)

JR LEGARDA CDRA 9, AV 10 DE JUNIO CDRA 9, JR MACARA CDRA 3, PSJE SAN JOSE CDRA 1, JR ALBERTO ABERD CDRA 6, PSJE SAN JOSE CDRA 1, 2, JR ALBERTO ABERD CDRA 6.

San Martín de Porres (09:30 a 17:30)

AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA 82, 83, 85, URB PRO INDUSTRIAL MZ. H, I.

Callao (10:00 a 11:30)

CA LSO FERROLES CDRA 188 URB SANTO DOMINGO DE BOCANEGRA.

Callao (12:30 a 14:00)

HABLIT. URB.PARA USO INDUST. CAPRI MZ A LT.4

San Martín de Porres (15:00 a 16:30)

AV PERU CDRA 4, 18, AV CANADA CDRA 3, 4, 5, 17, 18, JR RIO BRANCO CDRA 17, 18, JR FILADELFIA CDRA 18.

Callao (15:30 a 17:00)

AV CORONEL NESTOR GAMBETA CDRA 47, URB INDUSTRIAL SANTO DOMINGO DE BOCANEGRA MZ A, B.

Huaura (08:00 a 17:00)

AV. EL MILAGRO 595, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA.

MIÉRCOLES 11

Lima Cercado (02:30 a 03:30)

AV NICOLAS DE PIEROLA CDRA 3, 16, JR ANDAHUAYLAS CDRA 12, JR MONTEVIDEO CDRA 9, 10, JR PARURO CDRA 13.

Lima Cercado (04:00 a 05:00)

AV ALFONSO UGARTE CDRA 6, 7, CA BORDA CDRA 1, 2, CA CNEL. MIGUEL BAQUERO CDRA 2, 3, JR ASCOPE CDRA 2, 6, 7, JR HUAROCHIRI CDRA 1, 7, JR PACASMAYO CDRA 8, JR SANCHEZ PINILLOS CDRA 1, 2, 3, 7, PSJE ANTONIO CDRA 7, PSJE GUAL CDRA 2, PSJE PAIVA CDRA 1, 7.

Breña (05:30 a 06:30)

JR ZORRITOS CDRA 3, JR HUANTAR CDRA 0, JR GENERAL VARELA CDRA 1, JR HUANTAR CDRA 1, 2, JR CARHUAZ CDRA 2, 3, JR HUARAZ CDRA 0, 1, 2, 3, JR CHAVIN CDRA 1, 2, JR IQUIQUE CDRA 1, PSJE CHAVIN CDRA 1, JR POMBAMBA CDRA 0, 3.

Callao (08:30 a 18:30)

A.H TIWINZA MZ A, A1, A3, A4, A6, A7, A8, A10, A11, A12, A15, A16, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, A.H SARITA COLONIA MZ B, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, U, A.H ACAPULCO MZ A, B, C, D, E, F, G.

Callao (09:00 a 10:30)

AV EL OLIVAR CDRA 1, 8, 9, 47, 48, AV PACASMAYO CDRA 11, 46, 47, CA ALFONSO UGARTE CDRA 3, CA AUGUSTO PONS MUZZO CDRA 2, CA EL PARQUE CDRA 1, CA JOSE MARIA ARGUEDAS CDRA 1, CA LOS CEDROS CDRA 1, CA LOS CIPRECES CDRA 1, CA LOS EUCALIPTOS CDRA 1, CA OMEGA CDRA 1, CA LOS PINOS CDRA 1, JR EL ROBLE CDRA 1, JR LOS ALAMOS CDRA 1, JR LOS FICUS CDRA 3.

Ventanilla (09:00 a 10:30)

CALLE TROMPETERO CDRA. 1, AV REVOLUCIÓN CRUCE CON CALLE TROMPETEROS, FRENTE A MZ I15, URBANIZACIÓN ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA MZ. I, I1, URBANIZACIÓN EX ZONA COMERCIAL MZ. A2, A4, A5, C, C3, C4, C5, C6, C13, C13A, C14, C14A, C14B, C15, URBANIZACIÓN JUAN PABLO II MZ. D, C15, 15A,15D.

Ventanilla (11:30 a 13:00)

CARRETERA A VENTANILLA KM 5, AVENIDA DEL BIERZO CDRA. 10, AVENIDA DEL BIERZO MZ A, C.

San Martín de Porres (12:00 a 13:30)

AVENIDA HONORIO DELGADO CDRA.1, 4, 5, CALLE BLASCO IBÁÑEZ CDRA. 5, JIRÓN ALFONSO UGARTE CDRA. 1, 3, 4, JIRÓN CARBAJAL CDRA. 3, 4, 5, JIRÓN GARCILASO DE LA VEGA CDRA. 4, 5, JIRÓN MANUEL DEL VILLAR CDRA. 5, JIRÓN MANUEL VILLAVICENCIO CDRA. 4, 5, JIRÓN SIMÓN BOLÍVAR CDRA. 4, 7, JIRÓN VARGAS MACHUCA CDRA. 4, 5, 6.

Callao (14:30 a 16:00)

CALLE NUEVE CDRA. 3, CALLE NUEVE MZ H, L.

Huaura (09:00 a 13:00)

AV. EL MILAGRO 595, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA.

Huaura (14:00 a 18:00)

CALLE AUSEJO SALAS CUADRA 1, CALLE T. GARCIA CUADRA 1, AV. 28 DE JULIO CUADRA 2; DEL DISTRITO DE HUACHO.

JUEVES 12

Lima Cercado (01:00 a 02:00)

AV. SANCHO DE RIVERA CDRAS. 9, 10, 11, 12, JR. ICA CDRAS. 1, 9, 10, JR. HUANCAVELICA CDRA. 10, JR. OROYA CDRA. 2, PSJE. PRIVADO CDRA. 2, AV. ALFONSO UGARTE CDRA. 2, PSJE. DANIEL A. CARRIÓN CDRAS. 2, 11, CALLE S/N CDRAS. 9, 10

Rímac (02:30 a 03:30)

CALLE 5 CDRA. 3, CALLE 6 CDRA. 10, CALLE 7 CDRAS. 1, 2, 3, 4, 8, 9, CALLE 8 CDRAS. 2, 3, CALLE 10 CDRA. 1, CALLE 12 CDRA. 4, CALLE 13 CDRA. 1, CALLE 15 CDRA. 3, CALLE 16 CDRA. 3, CALLE 17 CDRAS. 3, 10, CALLE 18 CDRAS. 3, 4, 9, CALLE 21 CDRAS. 2, CALLE 19 CDRAS. 2, 3, 4, CALLE 20 CDRA. 10, AV. EMILIO GREC CDRAS. 1, 2, AV. RICARDO BENTÍN CDRAS. S/N, 3, 4, 7, AV. SAMUEL ALCÁZAR CDRAS. S/N, 9, 10, CALLE SAN ANTONIO ESTE CDRAS. 5, 6, CALLE LA PEDRERA CDRA. 3, AV. AMANCAES CDRA. 1, CALLE SAN LUCAS CDRAS. 5, 6, 7, 8, CALLE HOYADA CDRA. 3

Rímac (04:00 a 05:00)

JR. LOS MOLINOS CDRAS. 3, 4, 8, 9, 10, PROLG. MOLINOS CDRAS. 11, 12, 13, CALLE SAN ANTONIO CDRA. 1, JR. ANTARES CDRAS. 2, 5, AV. RICARDO BENTÍN CDRAS. 2, 3, 4, 5, 8, AV. TARAPACÁ CDRAS. 3, 4, AV. GUARDIA REPUBLICANA CDRAS. 8, 9, 10, PSJE. SAN JOSÉ CDRA. 1, PSJE. PRIVADO CDRAS. 5, 9, 13, JR. TOMÁS VIDAL CDRAS. 1, 2, 10, 11, MZ.B ,CALLE JESÚS DE ASIN CDRA. 8, PSJE. MUÑOZ CDRA. 2, P.J. MARIANO MELGAR MZS. A, B, C, URB. VILLACAMPA MZ. 2

Rímac (05:30 a 06:30)

CALLE JESÚS DE ASÍN CDRAS. 6, 7, 8, CALLE BELLAVISTA CDRAS. 1, 6, 7, JR. AMALIA PUGA CDRAS. 5, 6, CALLE 7 DE JUNIO CDRAS. 3, 4, 6, JR. CORONEL JARRÍN CDRA. 3, AV. TARAPACÁ CDRAS. 2, 3, 4, CALLE SALINAS CDRAS. 6, 7, JR. LOS MOLINOS CDRAS. 6, 7, 9, CALLE SABANDÍA CDRAS. 3, 4, 6, 7, AV. GUARDIA REPUBLICANA CDRAS. 5, 6, 7, CALLE MACHU PICCHU CDRAS. 3, 4, PSJE. SANTA ELENA CDRA. 1, PSJE. SEILLA CDRAS. 1, 7, CALLE PALLASCA CDRA. 2, CALLE ANDRÉS CORSO CDRA. 1

Ancón (08:30 a 17:30)

CALLE COLINAS CDRAS. 1, 2, 3, 4, 8, CALLE CANGREJOS CDRAS. 1, 8, CALLE PIQUEROS CDRAS. 1, 2, 6, CALLE CHUITAS CDRAS. 1, 2, 3, CALLE DELFINES CDRA. 3, CALLE BERGANTÍN CDRA. 1, CALLE PELÍCANOS CDRA. 3, CALLE LAS GAVIOTAS CDRAS. 3, 4, CALLE S/N CDRAS. 1, 3, 4, CALLE ALMEJAS CDRA. 1, URB. STELLA MARIS MZS. 1ER, 2DO, A, B, C, H, I, J, K, L, M, O, URB. PLAYA HERMOSA MZS. A, B, C, C1, E, I, N, O, P, R, S, Z

Comas (08:30 a 16:30)

FUNDO AGRARIA CHACRA CERRO MZS. A, B, C, FUNDO SAN SEBASTIÁN MZ. C, FUNDO LOS HUERTOS DE PRO MZS. A, B,

San Martín de Porres (09:00 a 17:00)

JR. LAS ENCINAS CDRAS. 1, 2, JR. LOS TAMARINDOS CDRAS. 1, 2, AV. GERARDO UNGER CDRAS. 0, 12, 13, 14, JR. SAN JUAN BAUTISTA CDRAS. 0, 1, 11, JR. LOS CANELOS CDRA. 1, AV. FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS CDRA. 1, URB. SOL DE LIMA MZS. N, Ñ, O, P, URB. JARDINES MZS. D, E, F, G, P, Y

Comas (09:00 a 10:30)

JR. PUQUIO CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. TARMA CDRAS. 1, 2, 3, 4, 9, JR. COLMENA CDRAS. 1, 2, 3, AV. JORGE CHÁVEZ CDRAS. 8, 9, 10, JR. SAN MARTÍN CDRAS. 1, 10, JR. AREQUIPA CDRAS. 4, 8, 9, AV. RICARDO PALMA CDRAS. 3, 8, 9, 10, AV. SIMÓN BOLIVAR CDRAS. 9, 10

Callao (09:30 a 17:30)

JR. UCAYALI CDRA. 1, CALLE FANNING CDRA. 1 COMAS 09:30 – 17:30 PASAJE 1 MZS. A, C, CALLE 2, MZ. B, AV. MICAELA BASTIDAS MZ. B, C.P. STA. ROSA DE CARABAYLLO MZS. A, B, C

Ancón (10:00 a 11:30)

AV. INDUSTRIAS UNIDAS MZS. B, B2, X COMAS 11:30 – 13:00 JR. SALPO CDRAS. 1, 2, 3, 4, AV. MIGUEL GRAU CDRA. 14, JR. MANCO CÁPAC CDRAS. 4, 5, 6, JR. 2 DE MAYO CDRAS. 5, 6, 7, 15, JR. HUASCARÁN CDRA. 3, JR. AREQUIPA CDRAS. 16, 17, 18, JR. LOS CLAVELES CDRAS. 1, 2, 7, AV. MIGUEL GRAU CDRAS. S/N, 9, P.J. PAMPA DE COMAS MZS. B, D, F, FJ, G, GJ, H, J, I,

Comas (14:30 a 16:00)

PSJE. MIGUEL GRAU CDRA. 1, JR. PROGRESO CDRAS. 1, 2, 3, JR. 24 DE AGOSTO CDRAS. 1, 2, 9, AV. PUNO CDRAS. 23, 24, 25, 26, JR. MIRAFLORES CDRAS. 1, 2, 6, 22, 23, 24, 25, JR. LOS OLIVOS CDRAS. 1, 2, 3, JR. CERRO DE PASCO CDRAS. 8, 9, 10, 11, JR. LOS DIAMANTES CDRAS. 1, 2, PSJE. SAN MARTÍN CDRA. 1, PSJE. CUZCO CDRA. 1, JR. JOSÉ SANTOS CHOCANO CDRA. 1, P.J. PAMPA DE COMAS MZS. F, H, I, J, JN, M, P, Q, S1, WF,

Puente Piedra (15:00 a 16:30)

AVENIDA PANAMERICANA NORTE CDRAS. 1, 5 (PAZ CENTENARIO S.A.), CIUDAD VERDE EDIFICIO E

VIERNES 13

Rímac (02:30 a 03:30)

JR. MARAÑON CDRAS. 4, 5, 7, JR. HUALGAYOC CDRAS. 1, 2, JR. JULIAN PIREYRO CDRAS. 4, 5, 6

Rímac (04:00 a 05:00)

JR. AMALIA PUGA CDRA. 5, JR. VILLACAMPA CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, CALLE VESTA CDRAS. 3, 4, 5, CALLE SAN GERMÁN CDRAS. 1, 2, 3, 4, 7, CALLE ARTURO CDRA. 1, JR. CHIRA CDRAS. 3, 4, 5, CALLE PERRICHOLI CDRAS. 2, 3, 7, PSJE. PRIVADO CDRAS. 3, 4, URB. VILLACAMPA MZS. A, C, G, URB. LA PERRICHOLI MZS. B, C, D, E, A.H. TOTORITA MZS. A, G

Rímac (05:30 a 06:30)

CALLE SAN ANOTNIO ESTE CDRAS. 2, 3, 4, 5, JR. MONITOR HUÁSCAR NORTE CDRAS. 2, 3, 4, 5, 6, JR. MONITOR HUÁSCAR SUR CDRAS. 4, 5, CALLLE LA PEDRERA CDRAS. 1, 2, 3, CALLE MORRO SOLAR CDRA. 1, CALLE ANTARES NORTE CDRAS. 1, 3, 4, CALLE ANTARES SUR CDRAS. 1, 3, 4, JR. ANTARES NORTE CDRAS. 4, 5, PSJE. PRIVADO CDRAS. 1, 3, 4, AV. MORRO DE ARICA CDRA. 5, CALLE MORRO SOLAR CDRA. 1, AV. RICARDO BENTÍN CDRA. 6, CALLE ESTRELLAS CDRA. 1, CALLE CERES CDRAS. 1, 2

San Isidro (08:00 a 18:00)

AV. JAVIER PRADO OESTE CDRAS. 21, 28, AV. GRAL. SALAVERRY CDRAS. 28, 29, CALLE JUAN NORBERTO ELÉSPURU CDRAS. 3, 4, 5, CALLE BALTAZAR LA TORRE CDRAS. 3, 4, CALLE GONZALES LA ROSA CDRAS. 2, 4, CALLLE MANUEL UGARTE Y MOSCOSO CDRA. 3, CALLE LOS MANZANOS CDRAS. S/N, 1, 2, CALLE FRANCISCO VALLE RIESTRA CDRA. 1

Callao (08:30 a 17:30)

P.J. CIUDADELA LA CHALACA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Z, CALLE PUCALLPA CDRAS. 2, 3, AV. RÍMAC CDRAS. 3, 4, CALLE NAUTA CDRAS. 1, 2, CALLE OXAPAMPA CDRAS. 1, 2, CALLE NAUTA C/ CALLE OXAPAMPA, PSJE. BUENAVISTA CDRA. 1, CALLE YURIMAGUAS CDRAS. 3, 4, CALLE VILLA RICA CDRAS. 1, 2, A.H. SAN JUAN BOSCO MZS. D, F, I, J, K, L, M, URB. STA MARINA NORTE MZS. F, G

Ventanilla (09:00 a 16:00)

URB. VIRGEN DEL ROSARIO MZS. F, F1, G, G1, H, H1, I, J, J1, K, K1, M, N, N1, Z, URB. MONTE AZUL MZS. F, F1, G, H1, J, N, N1, URB. LOS PORTALES DEL NARANJAL MZ. N, URB. LOS NARANJOS MZ. N2

Comas (09:30 a 11:00)

URB. CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, AV. METROPOLITANA CDRAS. 1, 5, 6, 7, AV. EL MAESTRO PERUANO CDRAS. 4, 5

Callao (09:30 a 11:00)

AV. GUARDIA CHALACA CDRAS. 1, 13, 14, AV. FEDERICO FERNANDINI CDRAS. 1, 2, 3, URB. FUNDO LA CHALACA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, JR. TALARA CDRA. 1, JR. CHANCAY CDRAS. 1, 2, 3, JR. LAMBAYEQUE CDRAS. 1, 2, CALLE BARRANCA CDRAS. 1, 2, JR. CHICLAYO CDRA. 1, JR. CHACHAPOYA CDRA. 2

El Agustino (10:00 a 17:00)

A.H. MARÍA HERRERA DE ACOSTA MZS. A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, ASOC. ANCIETA MZS. C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, ASOC. SAN JUAN BAUTISTA MZS. A, B, C, D, L, M,

Comas (10:00 a 17:00)

ASOC. MI CASA MZS. A, B, C, D, E, Y, ASOC. TUNGASUCA MZS. E, F, G, H, J, K, ASOC. CHACRA CERRO MZS. A, C

Callao (12:00 a 13:30)

AV. LOS INSURGENTES CDRAS. 20, 21, 36, CALLE LOS GERANIOS CDRA. 3, CALLE LAS AMAPOLAS CDRA. 2, URB. 2 DE JULIO MZS. A, B, C, D, AV. ARGENTINA CDRAS. 35, 36

Comas (12:30 a 14:00)

URB. CARABAYLLO MZS. E, F, I, J, CALLE 2 CDRAS. 1, 2, 3, CALLE 3 CDRAS. 2, 3, 5, CALLE 11 CDRA, 1, CALLE 13A CDRAS. 5, 9, CALLE 16 CDRA. 1, AV. METROPOLITANA C/ CALLE 3, AV. METROPOLITANA CDRAS. 1, 5

Callao (15:00 a 16:30)

AV. ARGENTINA CDRAS. 20, 21, 22, 23

Comas (15:30 a 17:00)

CALLE 1 CDRAS. 1, 2, CALLE 2 CDRA. 1, CALLE 10 CDRAS. 1, 2, AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 3, 41, AV. EL MAESTRO PERUANO CDRAS. 1, 2, 3, 4, URB. CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, E, Z

Huaura (10:30 a 14:30)

CALLE ADAN ACEVEDO CUADRA 2, CALLE DOMINGO COLOMA CUADRA 1 Y 2, AV. 28 DE JULIO 196, AV. SAN MARTIN 191, UBICADOS EN EL DISTRITO DE HUACHO.

DOMINGO 15

Puente Piedra (08:00 a 18:00)

LAS AZUCENAS\LOS PINOS LOTIZ. CHILLON

VIDEO RECOMENDADO

Desde el viernes 6 de mayo a las 03:00 p. m. hasta el lunes 9 a las 08:30 a. m., no se podrán realizar transferencias interbancarias inmediatas. ¿A quiénes perjudicará? ¿Funcionará YAPE y PLIN? Descubrelo en este video.