En un hecho poco común en el sistema educativo peruano, 65 escolares de un mismo colegio lograron ingresar a la Universidad Nacional del Callao (UNAC) tras rendir el examen de admisión de diciembre, entre ellos estudiantes de apenas 10 y 11 años de edad.

El resultado corresponde a alumnos del colegio Juventud Científica y confirma un desempeño académico que trasciende los estándares habituales de la educación básica. Del total de ingresantes, 17 estudiantes obtuvieron primeros puestos en distintas carreras universitarias: 3 primeros lugares, 6 segundos, 3 terceros y 5 cuartos puestos.

Entre los casos más destacados se encuentra Liam Vilcapoma Tenorio, de 10 años y estudiante de 5.º de primaria, quien ingresó a la carrera de Matemática. Con este resultado, suma tres ingresos universitarios: UNAC (diciembre 2025), Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur – UNTELS (agosto 2025) y Universidad Nacional Federico Villarreal (abril 2025). Además, registra antecedentes como campeón nacional en concursos de matemática.

También figura Briana Paullo Mallma Alice, de 11 años y cursando 6.º de primaria, quien ingresó a Matemática y alcanza su tercer ingreso universitario tras aprobar procesos en la UNAC (diciembre 2025), Universidad Nacional Federico Villarreal (abril 2025) y la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta (marzo 2024).

Otro de los ingresantes es Juan Quispe Quintana, de 11 años y estudiante de 6.º de primaria, quien logró vacante en la carrera de Contabilidad, sumando su segundo ingreso universitario luego de aprobar anteriormente en la Universidad Nacional Federico Villarreal (abril 2024).

Asimismo, Franco Alarcón Thiago Kriztov, de 11 años y alumno de 6.º de primaria, ingresó a la carrera de Ingeniería Pesquera, alcanzando también su segundo ingreso universitario tras aprobar el proceso de la Universidad Nacional Federico Villarreal (abril 2025).

Los resultados obtenidos por este grupo de escolares vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre los modelos de enseñanza, la detección temprana del talento académico y el acompañamiento educativo diferenciado para estudiantes con alto rendimiento, especialmente en el sistema público universitario.