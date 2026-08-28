Aprovechándose de la fe y la ilusión de los ciudadanos que esperan con entusiasmo la llegada del papa León XIV al Perú, inescrupulosos están utilizando, sin autorización, el nombre, la denominación, el logotipo y la imagen institucional de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) para solicitar pagos o transferencias de dinero.

Así lo advirtió la propia asamblea de obispos del Perú a través de un comunicado en el que alertó a los feligreses sobre la circulación en redes sociales de estas publicaciones y anuncios pagados que tienen como propósito estafar a la población, aparentando ser comunicaciones oficiales de la Iglesia.

En un de los avisos difundidos en redes sociales se promete a quienes depositen 1000 soles que podrán tomarse una foto con el sumo pontífice, sostener una reunión con él de diez minutos y recibir su bendición. Sin reparos, hacen uso también de la imagen de Robert Prevost.

Además de reiterar que estas publicaciones son falsas y no han sido emitidas ni autorizadas por la institución, la Conferencia Episcopal Peruana recordó “que no solicita pagos ni cobra suma alguna para acceder a bendiciones, encuentros con el santo padre, fotografías, reuniones o actividades de similar naturaleza”.

Conferencia Episcopal Peruana alertó sobre estafas vinculadas a la próxima llegada del papa León XIV. Foto: CEP

“No se dejen engañar”

El monseñor Guillermo Inca, coordinador general de la visita papal, sostuvo que con estas publicaciones pretenden engañar a la gente con cobros falsos, lo cual causa indignación y preocupación.

“No se dejen engañar. El papa jamás cobraría para hacer una bendición, foto o entrevista. Ni en Roma, cuando hay miles de peregrinos, jamás se paga absolutamente nada”, refirió.

Contó que el equipo de prensa de la Conferencia Episcopal Peruana recibió de varias personas estos anuncios, publicados en redes sociales, preguntando si eran reales o no.

“Hemos comunicado inmediatamente a la Policía y nos han dicho que van a tomar las medidas y nos darán la información respectiva”, precisó.

El monseñor Inca consideró que la visita de León XIV, que se dará del 11 al 16 de noviembre, debe ser un “momento de volcarnos a la paz” y “comprensión”, por lo que rechazó cualquier utilización indebida de la fe, de la imagen de la Iglesia o de la imagen del santo padre.

Agregó que la Conferencia Episcopal Peruana sí alista una colecta pública por la visita papal a fin de recibir la ayuda de los católicos que deseen hacerlo, pero será avisada de manera formal por los canales oficiales.

4 lugares del Perú visitará el papa León XIV: Lima, Pucallpa, Chiclayo y Cusco.

OJO AL DATO. El papa León podría incluir a Santa Cruz, provincia de Cajamarca, en su gira por el Perú, dijo Raúl Diez Canseco.