Por disposición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), hoy lunes podrán emitir su voto quienes no lo pudieron hacer ayer debido a la demora en la distribución del material electoral en algunos locales de Lima Metropolitana y en Estados Unidos.

La resolución establece que el horario de instalación de las mesas de sufragio será desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, conforme a los usos horarios locales.

Los ciudadanos afectados podrán acudir a votar en horario extendido, hasta las 6 de la tarde, como ocurrió ayer, con el objetivo de facilitar la concurrencia de quienes fueron perjudicados el domingo.

Son 15 locales que abriran sus puertas: Tres en San Juan de Miraflores, siete en Lurín y tres en Pachacámac.

Electores molestos

Ayer hubo largas colas, caos, reclamos y rabia en varios locales de votación en Lima Metropolitana que no abrieron sus puertas. Es que la jornada electoral se vio opacada desde muy temprano cuando los ciudadanos iban llegando a las instituciones educativas donde les tocaba sufragar, sobre todo ubicadas en Lima sur, y se encontraban con las puertas cerradas.

A través de un comunicado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) admitió que hubo retraso en la distribución del material electoral por incumplimiento de la empresa “Servicios Generales Galaga”.

“La ONPE ha tenido que aplicar un plan de contingencia para solucionar el problema en el menor tiempo posible”, detalló el ente electoral.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, admitió su responsabilidad.

“Para cada uno de ellos, electores y miembros de mesa, iniciaremos los actos administrativos pertinentes, porque al no poder ejercer su voto ni cumplir con su rol como miembros de mesa, nosotros nos estamos responsabilizando y haciendo todos los trámites para que no deban pagar ninguna multa por esta afectación”, señaló Corvetto.

No obstante, en los exteriores de los locales de votación, decenas de ciudadanos perjudicados exigían su derecho al voto. “¡Queremos votar!, ¡queremos votar!”, gritaban -por ejemplo- en los exteriores del colegio Virgen de la Asunción, en San Juan de Miraflores, bajo el intenso sol.

Entrada la noche, la ONPE confirmó que este lunes votará los ciudadanos que el domingo no lo pudieron hacer por la demora en la distribuci