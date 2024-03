El aplicativo de taxis Uber anunció el próximo lanzamiento de UberTuk, una plataforma en la que los usuarios podrán conectar con conductores de mototaxis para que los movilicen al igual que con los servicio de taxi.

Según Uber, el lanzamiento busca transformar la movilidad en el país y complementar el transporte tradicional en la capital peruana con los estándares de la compañía. Sin embargo, ¿será seguro tanto para los usuarios como para los conductores?

Según el gerente de Comunicaciones de Ube, Camilo Segura, los conductores deberán pasar los filtros de seguridad y contar con la documentación necesaria para operar.

“Estamos invitando a los conductores que se inscriban en la aplicación, al hacerlo deben pasar unos filtros de seguridad claves, deben presentar licencia de conducir vigente, deben presentar el Soat que ya tienen para la operación de vehículos, certificado de antecedentes penales y con permisos de cada uno de los distritos donde están operando. Esto nos permite garantizar que son mototaxistas formales”, explicó a Canal N.

También especificó que cuentan con funcionalidades que les permitirán tener un código PIN, el cual al ser entregado a la otra parte de la transacción, confirmará que el conductor está registrado y no tiene antecedentes.

¿Cómo me puedo registrar?

Si estás interesado en registrarte en el aplicativo para vehículos de tres ruedas, aquí te dejamos los pasos que seguir y los documentos a presentar.

Inicia el proceso AQUÍ

Completa el formulario de inscripción proporcionando información personal y detalles del vehículo.

Agrega los documentos requeridos para validar la información suministrada.

Completa el proceso de inscripción para finalizar el registro.

Es fundamental que los conductores que deseen unirse a la aplicación cumplan con varios requisitos previos. Estos incluyen poseer una licencia de conducir de tipo B-IIC y disponer de un seguro obligatorio contra accidentes de tráfico. Además, se requiere la presentación de un certificado de antecedentes penales y un permiso municipal que autorice la operación del vehículo. Estos pasos aseguran la seguridad y fiabilidad del servicio proporcionado.

Expertos opinan sobre el aplicativo de mototaxis

Hasta el momento no se conoce la fecha exacta de lanzamiento del aplicativo, no obstante distritos limeños como Ventanilla, Comas y San Juan de Lurigancho, suelen usar este metodo de transporte. Aunque esta propuesta de movilidad es novedosa para Uber, no es la primera vez que se presenta en el mercado peruano. En 2018, Easy Taxi lanzó EasyKar, con un objetivo similar.

Aldo Bravo, experto en ingeniería de tránsito, consideró en diálogo con el diario El Comercio que la llegada de UberTuk busca satisfacer una demanda desatendida en un entorno urbano caótico y poco regulado.

“Si bien UberTuk puede ofrecer un sistema de calificación y seguimiento en tiempo real, la pregunta es si es que realmente puede garantizar la seguridad de los pasajeros que utilizan los mototaxis en el Perú. En un entorno de poca regulación, el servicio podría agravar la situación en lugar de ofrecer una solución efectiva y sostenibles a los desafíos de informalidad e inseguridad en el transporte”, sostuvo.