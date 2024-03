La Universidad Nacional Mayor de San Marcos terminó un nuevo proceso de admisión que convocó a decenas de miles de jóvenes que aspiran alcanzar una vacante y continuar sus estudios superiores. Los resultados han traído muchas alegrías e historias de éxito, pero la que desacatada es la de Isis Fustamante, quien logró ocupar el primer puesto del computo general.

La nueva ‘cachimba’ de 17 años, natural de Cajamarca tuvo una entrevista con diario Trome en la que reveló algunos detalles de su preparación y el por qué escogió su carrera universitaria.

¿Qué puntaje obtuvo la computo general del último examen de San Marcos?

Isis Fustamante Cueva obtuvo 1563.125 puntos durante el proceso de admisión 2024-II, según información publicada por la Oficina Central de Admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Dicho puntaje la colocó en el primer puesto del cómputo general, modalidad de Educación Básica Regular y Educación Básica Alternativa.

Ingresó a la primera

La nueva cachimba san maquina logró obtener su vacante en su primer examen de admisión. Ella contó que esperaba ingresar a la prestigiosa universidad pero no imaginaba ocupar el primer puesto del computo general.

“ Ha sido mi primer intento postulando a San Marcos . Sentía que sí podía alcanzar puesto en mi carrera y las estadísticas (mediciones) de la academia así me lo indicaban, pero nunca pensé que sería ocupando el primer lugar del cómputo . Mis padres y yo estamos felices ”, narró la joven para diario Trome.

¿A qué carrera ingresó Isis Fustamante?

Isis Fustamante confesó que cambió la tradición familia, pues no siguió en carreras relacionadas a la medicina, al igual que sus padres, sino que prefirió los negocios. Sin embargo, contó que no fue una decisión fácil, pero siempre tuvo el apoyo de sus padres.

“ Mi papá (Segundo Fustamante) es médico y mi mamá (Sandra Cueva), técnica en farmacia . Ellos querían que estudie Medicina, y sabemos bien que es una carrera muy competitiva; pero vi que a mí me apasionan más los negocios. Me tomó todo el quinto de secundaria elegir mi carrera y agradezco que mis padres siempre me apoyaron , no me presionaron para seguir algo distinto”, agregó.

¿Cómo se preparó para el examen de admisión?

La joven natural del centro poblado Udima, distrito de Catache, provincia de Santa Cruz en Cajamarca, contó que al igual que miles de familias se mudó a la costa del país en busca de oportunidades y desde hace 8 años vive en Chiclayo. Sin embargo, planea mudarse a Lima para asistir a sus clases en la universidad San Marcos.

Con respecto a su método de estudio, la joven contó que se preparó en la academia a través de un ciclo virtual. Además, Isis contó que ella terminó el colegio en diciembre del año pasado. “ Elegí la academia ADUNI y me sirvió mucho para completar los conocimientos que ya tenía de mi colegio Cima. Ambos han sido esenciales. El tiempo era un ‘enemigo’ importante, solo tenía dos meses para prepararme. La academia me ayudó mucho para optimizar ese tiempo y llegar bien preparada al examen de admisión ”, contó a Trome.

Además, la ahora joven cachimba contó que se despertaba desde las 6:30 a.m. de la mañana para repasar exámenes de admisión pasados, luego desde las 2:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. tenía sus clases virtuales en la academia ADUNI. “ Era muy fuerte, un ciclo de repaso intensivo, y además me dejaban tareas para resolver. Recién a las 10 de la noche me iba a dormir. Los domingos descansaba porque no es bueno saturar la mente ”, explicó.





