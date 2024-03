La legisladora Kira Alcarraz, criticó a sus colegas del Parlamento por la demora en las firmas que se requieren para presentar la moción de censura en contra del ministro del Interior, Víctor Torres y dijo que hasta el momento ya cuenta con 21 rúbricas, por lo que no descarta presentar el documento el próximo lunes 25.

La parlamentaria de Podemos Perú, criticó a los congresistas que vienen declarando en los medios de comunicación que apoyarán la moción de censura, pero que llegado el momento no firman el documento.

Kira Alcarraz tuvo singulares declaraciones a la prensa: “ Oe sabes que, te voy a decir así como ‘palomilla’: Ya estoy cansada de que todo el mundo dice que están esperando que yo les mandé el papelito, pero cuando van mis asesores los tienen una hora parados, no sean (...) pues”.

“Que no le hagan esperar parados a mis asesores (...) Que no se hagan los locos, si están saliendo en la prensa diciendo que van a firmar, y a la hora de la hora no firman (...) Todo el mundo dice que va firmar y cuando van mis asesores una hora parado los tienen. Entonces que no salgan y digan que van a firmar. Ahí están los pobres (sus asesores) parados ahí una hora quemándose”, insistió la parlamentaria.

La congresista Kira Alcarraz no descartó presentar la censura el próximo lunes tras conseguir la totalidad de las firmas. Además, adelantó que Acción Popular ya firmó. “Todavía son 33, pero podría presentar el lunes 25”, incidió.

Por su parte, el legislador Eduardo Castillo, vocero de Fuerza Popular, dijo que aun no les ha llegado la propuesta para firmar la moción la censura. “Como bancada no hemos conversado con ningún congresista ni con ninguna bancada”, señaló.

