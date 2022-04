La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, afirmó que la exoneración del impuesto general a las ventas (IGV) planteada a ciertos productos que no forman parte de la canasta básica fue un error técnico.

La titular del Legislativo se pronunció, en las afueras del Parlamento, sobre el proyecto de ley, que exonera del IGV a productos como el faisán, lomo fino, ganso, entre otros.

“En ese texto, que también están diciendo erróneamente, no decía expresamente ganso, ave guinea, faisán, sino todos los 130 congresistas se hubieran dado cuenta del error”, apuntó.

De acuerdo a Alva, ese texto fue revisado por todos los técnicos, incluido los del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y a todos ellos “se les pasó”.

“Ahí han estado todos los técnicos, incluido los del MEF. No es cierto, como he escuchado al Ejecutivo decir, que ahí no ha participado el MEF”, anotó.

“En una de las partidas decía ‘carnes y los demás’, y como es un tema técnico, eso solo conocen los técnicos, se le pasó a todos, pero se puede corregir, inmediatamente hoy”, puntualizó.