Un chofer de la empresa de Transportes Pesquero es la más reciente víctima mortal que ha dejado el delito de extorsión, el cual sigue ganando terreno en el país y causando terror, sobre todo en el sector transportes, frente a la desidia de las autoridades.

Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, en Lima Metropolitana y el Callao, se reportaron 125 atentados vinculados a presuntos actos de extorsión en el transporte público, con 169 víctimas: 93 fallecidas y 76 lesionadas.

El blanco principal de las organizaciones criminales dedicadas a este ilícito fueron los conductores de las unidades de transporte público(67.5 %). No obstante, también resultaron afectados pasajeros (22,5 %) y cobradores (4,1 %).

La mayoría de los ataques se produjeron dentro de buses, combis y mototaxis, durante la noche y en días laborales, lo que, de acuerdo a la Fiscalía, “podría sugerir una lógica operativa orientada a la visibilidad del acto violento”.

Asimismo, sostiene que el uso de armas de fuego en casi la totalidad de estos hechos, y de motocicletas como medio para perpetrarlos o fugar, refuerza la hipótesis de la planificación.

ZONAS ROJAS. Lima norte concentra la mayor cantidad de atentados, siendo escenarios más recurrentes los distritos de San Martín de Porres y Comas, Además, al igual que Lima sur, registran la cifra más alta de fallecidos, con un total de 24.

En cuanto al perfil de la víctima, el grupo más afectado fue el de 40 a 49 años, que concentró el29 % de los casos, lo que “evidencia el impacto directo de la violencia criminal sobre trabajadores en edad productiva”. Además, casi la mitad eran padres de familia.

Ocho de cada diez fueron interceptados y atacados por sus asesinos mientras que en menor proporción los delincuentes se hicieron pasar por falsos pasajeros.

El Ministerio Público también revela la impunidad que rodea a este delito pues, de los casos identificados, 117 iniciaron investigaciones fiscales, principalmente por homicidio y extorsión. Sin embargo, el 77.8 % se encuentra aún en etapa preliminar y 16.2 % fueron archivados, debido a dificultades como la escasez de pruebas, el anonimato de los perpetradores y el temor de las víctimas a denunciar.

OJO AL DATO. Ayer, en Pueblo Libre, desde un auto dispararon cerca de un bus en la avenida Bolívar. La Policía investiga.

28 por ciento de la población víctima extorsión no presentó denuncia.