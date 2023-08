David Waisman, exvicepresidente de la República, reveló que fue retenido y amenazado de muerte con armas que le apuntaron a la cabeza por tres ladrones que ingresaron a robar a su casa ubicada en el distrito de San Isidro.

“Ya ni en tu casa en este país puedes estar seguro. ¿Ese es el mensaje del país? Busca inversión, los ministros, la presidenta. ¿Y la vida?”, lamentó el político de 86 años a Canal N.

Luego continuó con: “me insultan y me dicen: esto es un asalto, un robo. Los celulares, las joyas, la plata, dónde está”.

El exministro de Defensa reveló que decidió coger lo que, al parecer, era una barra de fierro, y hacerles frente a los delincuentes.

“Con un material que no sé si fue un fierro o que me dieron acá [señala su mano], mientras me apuntaba con un revolver. Quería que hable. Le decía, sácame de acá”, narró a Canal N.