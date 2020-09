Facebook: Julio Guzmán ahora es He-Man y vence a los dinosaurios de la política [VIDEO]

Nuevamente Julio Guzmán, candidato a la presidencia por Todos Por el Perú, es protagonista de un nuevo video ya viralizado en las redes sociales. En esta ocasión en el clip de Facebook aparece convertido en He-Man.

La cuenta de Rayo Pudiente Peruano en Facebook publicó el material títulado "Guz-Man and the dinosaurios of the universe". Tal como en la serie animada de los años 80 aparece la apertura "Maestros del Universo" y hace referencia a los dinosaurios de la política que el exsecretario de la PCM intenta derrotar.

En imágenes del video compartido en Facebook se puede apreciar cómo el rostro de Julio Guzmán es colocado en el cuerpo del personaje de He-Man y tiene como misión luchar contra las fuerzas del mal de Skeletor, que tiene la cara de Keiko Fujimori en el Castillo de Grayskull, ubicado en la tierras de Eternia (Perú).

Pero en esta ocasión el postulante a la presidencia no está solo, en la publicación de Facebook, "Guz-Man" tiene como ayudante a su mascota Battle Cat con el rostro del símbolo de Todos por el Perú.

