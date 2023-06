El cuerpo de Christopher Joseph Fuentes Gonzales (de 24 años), alias ‘Maldito Cris’, abatido por la Policía Nacional del Perú (PNP) el viernes 16 de junio, aún permanece en la Morgue Central de Lima. A la fecha ningún familiar se ha acercado a reclamarlo para sepultarlo.

“Hasta ahora no han ido a reclamar. No se ha acercado ningún tipo de familiar. Sabemos que su mamá y su padrastro están acá en el Perú, pero no han ido a la morgue. No han tomado contacto con nosotros”, precisó el general PNP Luis Flores, jefe de la Dirincri, en diálogo a RPP Noticias.

“Eso ya no está a disposición de nosotros sino de parte de las autoridades de la morgue Central de Lima y ellos verán en qué momento lo irán a retirar, sino tendrá que ir a una fosa común”, añadió.

Por su parte, el General PNP Óscar Arriola, jefe de la Dirnic, reveló a Buenos Días Perú que tanto el padrastro como la madre del ‘Maldito Cris’ registran antecedentes policiales en el país.

“El padrastro tiene un prontuario policial por micro comercialización de drogas. Su madre también tiene antecedentes por trata de personas”, aseveró.

¿Qué sucederá con el cuerpo del ‘Maldito Cris’ si no es reclamado por sus familiares?

Si el cuerpo del ciudadano venezolano no es reclamado por nadie, el Estado podrá disponer de sus restos de acuerdo al artículo 114 de la Ley General de Salud.

“Los cadáveres de personas no identificadas o, que habiendo sido identificados, no hubieren sido reclamados dentro del plazo de 36 horas luego de su ingreso a la morgue, podrán ser dedicados a fines de investigación o estudio. Para los mismos fines podrán utilizarse cadáveres o restos humanos, por voluntad manifiesta de la persona antes de fallecer o con consentimiento de sus familiares”, precisa la ley.