La familia, amigos y círculo más cercano a Carlos Ezeta Gómez, el joven que le propició un puñetazo al congresista Ricardo Burga el último lunes en plena coyuntura de la vacancia presidencial, realizaron una vigilia a las afueras de la comisaría San Andrés en el Centro de Lima, donde actualmente se encuentra detenido.

“Solamente pido que, por favor, vean el asunto de mi hijo y aceleren el proceso, no me dejan ver a mi hijo, no sé nada de él”, dijo Janet Gómez, madre del joven.

Las personas tenían en sus manos pancartas en las que piden la liberación de Carlos Ezeta, además a viva voz exigían su liberación. Asimismo, el abogado del joven de 24 años señaló que no le han permitido hablar con su patrocinado, pese a que no hay denuncia de por medio.

“La situación legal, más que situación, hay un exceso y abuso de la Policía de la Comisaría de San Andrés. No le permiten la visita de su madre, para ver el estado de su salud. No permiten entrevistarme con mi patrocinado. Por versiones de la Policía, el congresista no ha presentado denuncia”, dijo el abogado Carlos Chávez Tongo.

El representante legal indicó que la reacción de Carlos fue “consecuencia de una emoción”, debido a la crisis política del país.

“Fue consecuencia de una emoción, un estado emotivo de la juventud. Lo debe tener en cuenta el parlamentario, que dice que ha tenido juventud política”, señaló.

Familia de Carlos Ezeta realiza vigilia - Ojo