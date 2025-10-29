¡El ritmo ya está listo para encender la pista! El Diario Trome, el más leído del Perú, cumple 24 años y lo celebra como se merece: con una fiesta gigante que promete poner a todo el país a bailar. Este sábado 15 de noviembre, desde las 3 de la tarde hasta las 2 de la mañana, llega el #FestiTrome al Green Arena de Lurín , con un cartel espectacular lleno de música, sabor y alegría.

Será una jornada inolvidable donde la música, el baile y la diversión se mezclarán para rendir homenaje al público que hace de Trome parte de su día a día. Sobre el escenario estarán grandes figuras de la música peruana como La Bella Luz, Alma Bella de Yolanda Medina, Kate Candela y el ídolo del público Deyvis Orosco, quien promete poner a cantar y gozar a todos con sus mejores éxitos, como El Arbolito.

Pero eso no es todo. También dirán presente Chechito, Tomate Barraza en La Casa, Giuliana Rengifo, Mariflor Gómez, Norka Ascue y Orquesta Río Band, además de la siempre carismática Chola Chabuca, que llevará toda su alegría al escenario. A esta gran fiesta se sumarán también Ernesto Pimentel, DJ Anémico, Gianmartín Paz y muchas sorpresas más que harán de esta celebración un espectáculo inolvidable.

Serán casi 12 horas de música en vivo, luces, baile, comida y un público que hará vibrar Lurín al compás de la música peruana. Sin duda, una oportunidad perfecta para reencontrarse con los artistas más queridos del país y disfrutar de una experiencia llena de energía y buena vibra.

#Aniversario @tromepe ¡El ritmo ya está listo para encender la fiesta más esperada del año! Llega #FestiTrome , el gran concierto por el 24° aniversario del Diario Trome 💥 Una jornada llena de cumbia, sabor y muchas sorpresas más 💃🕺 📅 Sábado 15 de noviembre 🕒 De 3 p. m. a 2 a. m. 📍 Green Arena – Lurín Con: ⭐ Alma Bella de Yolanda Medina ⭐ Kate Candela ⭐ La Bella Luz ⭐ Deyvis Orosco ⭐ Chechito ⭐ Tomate Barraza en la Casa ⭐ Ernesto Pimentel ⭐ Giuliana Rengifo ⭐ Mariflor Gómez ⭐ Orquesta Río Band ⭐Norka Ascue ⭐La Chola Chabuca ⭐ DJ Anémico ⭐ Gianmartín Paz ⭐ Y más... 🔥 ¡Compra tus entradas aquí y asegura tu lugar! 👉 vaope.com/eventos/conciertos/festitrome-en-lurin #FestiTrome2025 #24añosTrome @VAOPE.COM ♬ Chill Vibes - Tollan Kim

La “Feria Carretillera”: el sabor peruano también se hace presente

Además de la música, los asistentes podrán disfrutar de una oferta gastronómica irresistible gracias a la tradicional “Feria Carretillera”, donde se reunirán algunos de los mejores carretilleros del país sus manjares representativos.

Un espacio pensado para que todos disfruten del sabor del Perú mientras comparten con la familia y los amigos.

Promoción especial: entradas a solo 20 soles con cupón Trome

¡Atención, tromes! Desde este martes 28 de octubre hasta el sábado 1 de noviembre, podrán encontrar en la portada del Diario Trome un cupón especial que les permitirá adquirir entradas a la zona general al FestiTrome a solo 20 soles.

TOMA NOTA

El cupón solo podrá canjearse de forma presencial en el Green Arena de Lurín el mismo día del evento (15 de noviembre).

El cupón no es válido para canjearlo de manera virtual y el stock asignado para entradas con cupón (zona general) es de 7,000 personas.

Así que no te quedes sin vivir la fiesta más esperada del año, llena de música, sabor y alegría.

Festitrome 2025

Entradas y precios para el FestiTrome

La preventa de entradas ya está disponible en vaope.com hasta el 9 de noviembre, con precios promocionales:

Zona General: S/ 50.00

Zona VIP: S/ 76.90

No te quedes fuera de esta gran celebración. Ven con tu familia y tus amigos, disfruta de tus artistas favoritos y celebra con nosotros los 24 años del Diario Trome, el diario del pueblo, el diario que siempre te acompaña.