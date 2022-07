¿Eres de las personas que para todo el tiempo en WhatsApp ? La aplicación de mensajería rápida es una de las favoritas por jóvenes y adultos. En ella puedes conversar con todos tus amigos con solo registrar su número. Sin embargo, algunos de ellos tienen una app llamada Fouad WhatsApp o FMWhatsApp. ¿Quieres probarla?

¿Quieres tener la última versión? Descarga ahora la última versión de Fouad WhatsApp en julio 2022 para que así no te terminen baneando la cuenta. Recuerda que dependerá de cada usuario si desea o no utilizar la app modificada ya que podrías perder tus conversaciones y no gozar de privacidad absoluta.

DESCARGAR WHATSAPP FOUAD ÚLTIMA VERSIÓN JULIO 2022

WhatsApp Fouad o FMWhatsApp es una aplicación completamente modificada.

Para descargar el APK deberás ingresar a este enlace .

. Tras ello instala la aplicación e introduce tu código de verificación y número teléfónico.

Cuando lo hagas, simplemente modifica Fouad WhatsApp como desees.

De esta manera podrás modificar como desees Fouad WhatsApp, e incluso cambiarle de colores. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Recuerda que puedes cambiar el color y el modo entre oscuro o claro.

Por otro lado, puedes activar la función para que la app no elimine las fotos que solo se ven una vez.

También tienes la posibilidad de habilitar el modo avión y que tus contactos nunca vean si estás escribiendo.

