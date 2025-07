Aurora Caruajulca

aurora.caruajulca@prensmart.pe

Desde niño, Frank Mendizábal veía cosas que los demás no. A los siete años, se cruzaba con la figura de un hombre mayor en casa de sus abuelos. “No sabía quién era”. A los doce, al ver una antigua foto familiar, supo la verdad: era su abuelo fallecido.

Hoy, con miles de seguidores en redes, sesiones agendadas hasta 2026 y una comunidad que lo escucha en radio, televisión y plataformas digitales, Frank se ha convertido en uno de los médiums más conocidos del país.

ORIGEN. “Yo empecé a trabajar esto (del médium) a los 29 años, después de pasar por una terapia psicológica”. Fue su psicóloga quien le recomendó leer sobre mediumnidad. Así llegó a Allan Kardec y a “El libro de los espíritus”.

Sus primeras señales fueron sutiles. “A los 13 o 14 años, soñé con una mujer que me decía: ‘Devuélveme lo que no es tuyo’. Me señalaba un jarrón que mi mamá había traído a casa. Resulta que era el jarrón de la mamá de su jefe que había fallecido. Cuando lo botamos, la imagen no volvió”.

Frank no usa túnicas, ni encierra su don en rituales. Se considera una persona común con una sensibilidad desarrollada. “Cuando canalizo, no miro de frente al consultante. Hablo en voz baja, miro hacia los costados. Es allí donde veo al espíritu”.

Frank no fuerza las comunicaciones. “No es lo que tú quieras preguntar, es lo que ellos (los espíritus) pueden y quieren comunicarte”. Tampoco responde cualquier pregunta. “Odio cuando me piden el score de un partido de fútbol. Yo no estudié para eso”.

Frank también ha sido consultado por personajes de alto perfil. “Me han buscado políticos, congresistas, incluso candidatos presidenciales. Y a todos les digo lo que marcan las cartas, sin maquillar”.

“Incluso vino uno candidato y me preguntó: ‘¿Voy a ser presidente?’ Y yo le dije que no. No maquillo lo que veo en las cartas (...). Hay congresistas que me preguntan sobre si le aprobarán tal proyecto de ley”, acotó.

Los mismos futbolistas y sus esposas, por separado, claro está, también querer saber sus vaticinios. “Ellos vienen a preguntarme su futuro profesional, sus esposas sobre cómo va la relación y sobre algunos negocios”.

Frank ha ganado notoriedad por una razón clara: varios de sus vaticinios se han cumplido con asombrosa precisión. “Fui el único que hablé sobre Alberto Fujimori (predijo su muerte). También predije un movimiento fuerte en Arequipa y pasó. Dije que temblaría fuerte, no un terremoto, pero sí fue fuerte. Y así fue”, recordó.

Frank realiza cerca de 70 sesiones al año. Ya no hay espacios para las lecturas de tarot en este año. Las agendas van para el 2026. Tiene una lista de espera de más de 14 mil personas para sesiones médium.

Entre la intuición y la experiencia, Frank se ha hecho un lugar donde pocos se atreven a mirar.

Frank prepara una serie de proyectos, entre ellos destaca uno en el que podrá ayudar y educar al público que quiere saber más del tarot y médium.

OJO A LAS CIFRAS

453

mil seguidores

tiene su cuenta de Tik Tok “Almas conectadas”. Su IG tiene 122 mil seguidores.

1

carrera

universitaria estudio Frank (Turismo y Hotelería) pero lo dejó en el octavo ciclo y luego estudió Comunicaciones.

El don de hablar con los espíritus lo tiene desde niño.

2

médiums

colombianas fueron las maestras de Frank Mendizábal. Aprendió a interpretar y conectar.