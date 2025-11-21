Con un desfile de pasarela, las micro y pequeñas empresas del emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, presentaron la “Colección Verano 2026”, que incluye nuevos diseños en prendas para hombres y mujeres, así como las tendencias que se vienen.

“Más del 90 % de nuestra producción es para el mercado nacional, para vestir a cada uno de los peruanos”, señaló Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú, antes de iniciar el desfile de conjuntos veraniegos y formales, pantalones palazos, camisas manga corta, jeans y vestidos.

El evento, en el que participaron más de 15 marcas, fue el inicio de la última y más relevante campaña comercial del damero, que abarca las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. En este periodo se proyecta alcanzar ventas superiores a S/ 1800 millones.

“Esta campaña representa cerca del 50 % de nuestras ventas anuales y será clave para consolidar la recuperación del sector”, dijo Saldaña, tras estimar que esperan este año bordear al menos los S/ 4500 millones y mejorar en 5 % o 10 % en comparación al año pasado.

SEGURIDAD. Debido a que en diciembre próximo llegan alrededor de 500 mil compradores diarios, con picos de un millón en ciertas fechas y horas, se ha puesto en marcho el plan “Navidad Segura”, que incluye el despliegue de 300 policías.

“Los empresarios han duplicado su personal de seguridad y cámaras para garantizar que los clientes puedan comprar tranquilos”, refirió Saldaña, quien estuvo acompañada en el evento por representantes de Mibanco.

OJO AL DATO. Para el 2026, las prendas en tendencia son de color blanco y beige, así como estampados floreados.