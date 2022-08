Las ideas de negocios en redes sociales, nunca habían llegado al extremo que las llevó Rebekka Blue, quien se popularizó por sus anécdotas y peculiares recomendaciones sobre cómo ganar dinero con productos poco inusuales.

Rebekka es de California del Norte en Estados Unidos y actualmente tiene 28 años y ya lleva varios meses en el negocio de la venta de uñas cortadas de los pies, piel muerta de sus talones y caspa, que extrae de ella misma.

Según el diario ‘24 Chile’, la mujer comentó que puede lograr vender sus inusuales productos, por precios entre los 50 y 305 dólares, y logra ganar más de 35 mil soles al mes, gracias a su popularidad en redes sociales.

“Fue una obviedad continuar compartiendo mi experiencia en las redes sociales, lo que sin dudas no solo hizo crecer mi negocio, sino que me permitió iniciar una empresa de entretenimiento”, confesó Rebekka para ‘The New York Post’, dejando en claro que no lo ve como fetiche, sino como diversión para sus seguidores.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Janet Barboza hace cruel broma a Edson Dávila

Janet Barboza bromea a Edson Dávila.