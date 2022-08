Su estilo fue la comedia irreverente y lo hizo a través de videoblogs en YouTube con los que logró llegar a muchos países, convirtiéndose en el más influyente de Latinoamérica, pero su reinado llegó a su fin y sus canales oficiales, también.

Gabriel Montiel es el verdadero nombre de ‘Werevertumorro’ y dio a conocer hace unos días, que sus canales oficiales de YouTube, fueron hackeados, anunciando poco después, el fin de la existencia de los mismos.

El ‘Werever’ logró crear otros canales con los que incrementaba su popularidad y los llamó ‘Gaborever’ y ‘A tu lado’, pero también fueron hackeados, dejando así a la estrella de YouTube mexicana, sin canales: “Actualización, ya no existe el canal de Werevertumorro, ni el de Gaborever, el de Atuladoesmejor”, confesó en sus redes.

El hermano del ‘Escorpión dorado’ vio este hackeo como una señal para dejar su vida como youtuber: “@YouTubeMexico la verdad eso de subir videos era bien pesado y ya me quitó un peso de encima”, dejando en claro que los administradores de You Tube, no quisieron ayudarlo a recuperar sus cuentas.

