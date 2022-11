El español Gerard Piqué anunció que se retira del fútbol y que este sábado pisará por última vez una cancha como jugador profesional en el encuentro que tendrá su equipo el Barcelona vs. Almería por la Liga de España.

“Vosotros, culés, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, dijo en su video de despedida.

El defensor se retira tras 18 años de una carrera exitosa en la que conquistó un importantes títulos, tanto con la camiseta del Barcelona y la selección española, destacando la copa mundial de 2010, así como tres Champions League con el equipo azulgrana y una más con el Manchester United.

¿A cuánto asciende la fortuna de Piqué?

Gerard Piqué se retira del fútbol con una fortuna valorizada en US$ 80 millones , de acuerdo a información del portal Celebrity Net Worth. Su patrimonio es forjado a lo largo de su carrera futbolística, las campañas publicitarias que ha realizado y gracias a las inversiones inmobiliarias que posee.

Además, sus ingresos anuales estimados alcanzan los US$10 millones pese a recientemente atravesar por múltiples rebajas salariales para ayudar en temas económicos al Barcelona.

Cabe mencionar que Piqué percibe un pago mensual de 388,000 euros por el contrato que aún mantiene con club español, el cual termina en junio de 2024.

¿Cuáles son los negocios de Gerard Piqué?

Fuera de las canchas, Piqué es socio fundador de Kosmos Holding, un grupo de inversión en deportes y medios de comunicación. La firma se asoció con la Federación Internacional de Tenis por 25 años en un acuerdo de US$ 3,000 millones que le dará un importante giro a la Copa Davis y generará jugosos ingresos para el desarrollo del tenis.

Ahora podrá dedicarle tiempo completo a sus actividades como empresario, en las que también destaca el ser dueño de clubes como Gimnástic Manresa y FC Andorra, este último ascendió a la segunda división este año por primera vez en su historia.

Según El Universal, la fortuna de Piqué aumentó “considerablemente” por la buena reputación que le daba ser pareja de Shakira. Por ejemplo, en 2016, logró cerrar un importante negocio con la ayuda de la barranquillera.

Según dicho medio, Piqué pudo conseguir que el CEO de Rakuten, Hiroshi Mikitani, fuera el patrocinador del equipo culé gracias a la cantante colombiana, quien para estar presente en la reunión tuvo que cancelar su presentación en los Latin Grammy y en los AMAs.

Gerard Piqué ganó varios títulos. (Getty)

¿Cuántos títulos ganó Gerard Piqué en toda su carrera?

Gerard Piqué ganó en total 30 títulos con el club catalán:

Liga Española (8): 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019

2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 Copa del Rey (7): 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021

2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 Supercopa de España (6): 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018

2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018 Champions League (3): 2009, 2011, 2015

2009, 2011, 2015 Supercopa de Europa (3): 2009, 2011, 2015

2009, 2011, 2015 Mundial de Clubes (3): 2009, 2011, 2015

Además, ganó tres títulos con la selección de España:

Copa del Mundo de la FIFA: Sudáfrica 2010

Sudáfrica 2010 Eurocopa: Polonia - Ucrania 2012

Polonia - Ucrania 2012 Eurocopa Sub-19: Polonia 2006

Finalmente, Piqué obtuvo cuatro títulos con el Manchester United de Sir Alex Ferguson:

Premier League: 2008

2008 Champions League: 2008

2008 Copa de la Liga: 2006

2006 Community Shield: 2007

