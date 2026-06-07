La habitación donde Pelé durmió antes de que Brasil levantara la Copa del Mundo en México 70 sigue casi intacta y, a unos días de que el país reciba su tercer Mundial, se ofrece al visitante escondida en un lugar inusual: dentro de la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), en el sur de la Ciudad de México.

La habitación número 1 se mantiene prácticamente como lucía cuando la selección brasileña se hospedó ahí previo a la final contra Italia el 21 de junio de 1970.

“Este piso sí lo pisó Pelé”, declaró Pedro Kumamoto, secretario de la CISS, quien explica que preservaron el lugar al cerrar el cuarto y encapsularlo.

Además del suelo, sobreviven el apagador, las sillas, el escritorio, la lámpara y hasta el cesto de basura originales. En el baño también se conservan la regadera, los azulejos e incluso los dos excusados de la época.

La presencia de Pelé en la CISS resulta tan inusual como la propia habitación, ya que el complejo no nació para recibir futbolistas, sino para albergar a especialistas de todo el continente que viajaban a Ciudad de México a intercambiar experiencias sobre seguridad social.