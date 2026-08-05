La máxima estrella de la gimnasia artística mundial, Simone Biles, llegó al Perú para participar en las actividades por el inicio de la cuenta regresiva de los Juegos Panamericanos Lima 2027 y aprovechará su visita para conocer la ciudadela inca de Machu Picchu, en Cusco.

A su arribo la noche del lunes, la siete veces campeona olímpica expresó su entusiasmo por estar en territorio peruano. “Me siento bien, estoy muy emocionada de estar aquí”, declaró tras ser recibida por un grupo de seguidores en el aeropuerto Jorge Chávez, en el Callao.

La gimnasta estadounidense participará en una agenda deportiva, cultural e institucional que culminará este jueves 6 de agosto con la ceremonia especial One Year To Go Lima 2027, que se realizará en la Plaza Mayor de Lima y participarán artistas.

VISITA. Además de sus actividades oficiales, Biles visitará la ciudad del Cusco y recorrerá Machu Picchu, uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país.

La deportista señaló que uno de sus principales objetivos es conocer de cerca la riqueza cultural del Perú. “Espero divertirme y sumergirme en la cultura”, indicó.

Biles, quien conquistó 11 medallas olímpicas y 30 preseas en torneros mundiales, se reunirá con jóvenes gimnastas peruanos y dará una charla sobre salud mental.

La atleta sorprendió durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados en 2021, al retirarse de varias competencias para priorizar su salud mental.

En los Juegos Olímpicos de París 2024 volvió a brillar al ganar tres medallas de oro y una de plata, consolidando un exitoso regreso.

OJO AL DATO. Por segunda vez, Lima será sede de Juegos Panamericanos. Estos se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto de 2027.